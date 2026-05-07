La magia internacional llega a Mendoza

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El próximo sábado 9 de mayo, el escenario del Teatro Independencia recibirá la gala internacional de escena de “Mendoza Mágica”, el congreso que reúne a destacados exponentes del ilusionismo de distintos países. La función comenzará a las 21 y contará con artistas reconocidos por sus presentaciones y premios a nivel mundial.

Un espectáculo con figuras de trayectoria

La propuesta reunirá distintas disciplinas vinculadas al arte de la magia y el ilusionismo. Entre los invitados estará Pedro Toledo, campeón latinoamericano de magia, junto a Matías Prats, quien presentará un espectáculo basado en sombras chinescas.

También participarán Facundo Daelli y Santiago Mouradian, integrantes del dúo Creer o Reventar, que recientemente actuó en el reconocido Magic Castle de Hollywood. A ellos se sumará Henry Evans, considerado una de las grandes figuras de la magia mundial, ganador en dos oportunidades del campeonato mundial FISM y distinguido con el premio “Campeón de Campeones”.

La gala también contará con la presencia del Mago Zimurk, uno de los referentes históricos de la magia argentina. Cada artista aportará un estilo diferente, con propuestas que van desde la manipulación clásica hasta efectos visuales y formatos escénicos innovadores.

Un congreso que crece en Mendoza

“Mendoza Mágica” celebra este año su quinta edición y se consolidó como uno de los encuentros de ilusionismo más importantes de Latinoamérica. El evento reúne a artistas, conferencistas, aficionados y público general en una programación que incluye talleres, presentaciones y espectáculos abiertos.

Desde la organización destacaron que el objetivo es seguir posicionando a Mendoza como un espacio de referencia para la magia y las artes escénicas. La gala internacional será uno de los momentos centrales del congreso y buscará acercar al público propuestas de alto nivel artístico y técnico.

Las entradas para el espectáculo ya se encuentran disponibles a través de EntradaWeb. La función promete una noche marcada por la sorpresa, la creatividad y la participación de algunos de los nombres más destacados del ilusionismo internacional.