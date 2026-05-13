Descubren un perezoso gigante nunca visto

Reconstrucción hipotética del perezoso gigante Ocnotherium giganteum, por Jorge A. González.

Un equipo internacional de investigadores logró identificar en Brasil una nueva especie de perezoso gigante que habitó Sudamérica hace unos 12 mil años. El descubrimiento, realizado con participación de científicos del CONICET, permitió resolver un misterio paleontológico que llevaba casi dos siglos sin respuesta y ampliar el conocimiento sobre la megafauna sudamericana.

Un gigante de dos toneladas

La nueva especie fue denominada Ocnotherium giganteum y es considerada una de las más grandes halladas hasta ahora en Brasil. Según los investigadores, el animal podía alcanzar unas dos toneladas de peso y presentaba características anatómicas diferentes a otros grandes perezosos conocidos como Glossotherium, Mylodon y Lestodon.

El trabajo fue coliderado por François Pujos, del IANIGLA, junto al paleontólogo brasileño Castor Cartelle. También participó Alberto Boscaini, del IEGEBA. Los resultados fueron publicados en la revista científica Zoological Journal of the Linnean Society.

Los fósiles analizados fueron hallados en cuevas de las regiones brasileñas de Bahía y Minas Gerais. El estudio permitió reconstruir cerca del 90% del esqueleto del animal, algo poco frecuente en este tipo de descubrimientos.

Tecnología para reconstruir el pasado

Uno de los aspectos más destacados de la investigación fue el uso de tomografías y modelos tridimensionales para analizar el cráneo del animal. Gracias a estas técnicas, los científicos pudieron reconstruir el cerebro, el oído interno y otras estructuras anatómicas que aportan información sobre su comportamiento y modo de vida.

Según explicó Pujos, el perezoso poseía un olfato muy desarrollado, probablemente utilizado para buscar alimento y detectar amenazas. Además, su cráneo tenía cavidades internas que ayudaban a reducir el peso de la cabeza, facilitando sus movimientos.

Los investigadores también determinaron que el animal caminaba principalmente en cuatro patas, aunque podía adoptar postura bípeda en determinadas situaciones. Su cuerpo estaba protegido por miles de osteodermos, pequeñas placas óseas presentes en la piel que actuaban como defensa natural.

Un misterio científico de casi 200 años

El hallazgo también permitió cerrar una investigación iniciada en el siglo XIX, cuando apenas se habían encontrado tres dientes atribuidos a esta especie. Décadas más tarde, nuevos restos fósiles encontrados por Castor Cartelle en cuevas brasileñas hicieron posible completar el estudio y confirmar que se trataba de un animal desconocido hasta ahora.

Otro dato relevante del trabajo es la posible relación entre este gigantesco perezoso y los primeros humanos que llegaron al continente. Los científicos encontraron marcas en un hueso del animal que podrían indicar que fue descuartizado por grupos humanos prehistóricos.

Aunque todavía no pueden determinar si el animal fue cazado o aprovechado como carroña, los especialistas consideran que la evidencia demuestra que Ocnotherium giganteum formó parte de la alimentación de los primeros Homo sapiens en Sudamérica.