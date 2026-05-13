Maipú advierte por riesgos de monóxido en invierno

Monóxido de carbono

Con la llegada de los días más fríos en Mendoza, la Municipalidad de Maipú recordó la importancia de tomar precauciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, un gas altamente tóxico que suele aumentar durante el invierno por el mayor uso de calefactores y la escasa ventilación de los ambientes.

Un gas silencioso y peligroso

El monóxido de carbono es un gas que no tiene olor, color ni sabor, por lo que resulta difícil de detectar. Las intoxicaciones suelen producirse cuando los ambientes permanecen cerrados y los artefactos utilizados para calefaccionar funcionan de manera incorrecta.

Desde la Dirección de Tránsito y Defensa Civil de Maipú explicaron que el riesgo crece durante las olas de frío, ya que muchas personas reducen la ventilación de sus hogares para conservar el calor. Esto impide la salida de gases tóxicos y favorece su acumulación en el interior de las viviendas.

Las autoridades insistieron en que tanto personas como animales pueden verse afectados y remarcaron que la prevención es fundamental para evitar accidentes domésticos graves.

Cómo prevenir intoxicaciones

Entre las principales recomendaciones, el municipio indicó que siempre debe mantenerse una puerta o ventana levemente abierta para permitir la circulación de aire fresco dentro de los ambientes.

También aconsejaron controlar que los artefactos a gas tengan una llama azul y uniforme. Si la llama es amarilla o naranja, o aparecen manchas negras en paredes y techos, puede tratarse de un mal funcionamiento que requiere revisión inmediata por parte de un gasista matriculado.

Otro de los puntos clave es evitar el uso de hornallas y hornos para calefaccionar los ambientes, ya que esos elementos no están diseñados para esa función y pueden generar acumulación peligrosa de gases. Además, recomendaron no colocar recipientes con agua sobre las estufas y verificar siempre el cierre correcto de las llaves de gas.

Qué hacer ante síntomas de intoxicación

La intoxicación por monóxido de carbono puede provocar fatiga, náuseas, mareos, dolor de cabeza y somnolencia. Frente a cualquiera de estos síntomas, las autoridades pidieron actuar rápidamente.

La primera medida es retirar a las personas y mascotas del lugar contaminado para que respiren aire fresco. Luego, abrir puertas y ventanas, apagar los artefactos y evitar permanecer dentro del ambiente afectado.

Después de aplicar esas medidas, se debe llamar inmediatamente al 911 para solicitar asistencia médica y de emergencia. Desde el municipio recordaron además que quienes intenten ayudar deben evaluar previamente las condiciones de seguridad para evitar exponerse también al gas tóxico.

Con la llegada del invierno y el aumento del uso de calefacción en los hogares, desde Municipalidad de Maipú insistieron en la necesidad de reforzar los controles y mantener hábitos preventivos para evitar intoxicaciones que pueden tener consecuencias graves.