Casi 280 jóvenes participaron de Cuidate Más en Guaymallén

CUIDATE-14

La Municipalidad de Guaymallén realizó una nueva edición de “Cuidate Más”, el programa destinado a estudiantes secundarios que promueve hábitos saludables, actividad física y prevención. La jornada se desarrolló en la Estación Saludable del departamento y reunió a casi 280 alumnos de distintas escuelas de Guaymallén.

Deportes, salud y aprendizaje

La propuesta estuvo dirigida a estudiantes de cuarto y quinto año de las escuelas Salvador Mazza, Clave de Sol, Cacique Guaymallén, Abelardo Vázquez y Miguel Pouget. Durante el encuentro, los jóvenes participaron de distintas estaciones temáticas vinculadas a la salud integral, la educación vial y la conciencia ambiental.

Uno de los espacios más destacados fue el taller de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP), donde los estudiantes recibieron herramientas básicas de primeros auxilios y aprendieron cómo actuar ante situaciones de emergencia.

También hubo actividades relacionadas con reciclaje de residuos y hábitos saludables, además de ejercicios de neurociencias aplicadas al deporte, orientados a mejorar la motricidad fina, la coordinación y la concentración.

Simuladores y educación vial

La educación vial tuvo un lugar central durante la jornada. A través de lentes de realidad virtual, los participantes pudieron experimentar cómo se alteran los sentidos bajo los efectos del alcohol.

Con visión distorsionada, los estudiantes debieron atravesar obstáculos y caminar sobre líneas marcadas, una dinámica diseñada para generar conciencia sobre los riesgos de conducir bajo efectos psicoactivos.

Desde el municipio destacaron que este tipo de experiencias permite abordar temas de prevención desde una propuesta participativa y cercana a los jóvenes, utilizando herramientas lúdicas y tecnológicas.

Juegos alternativos y trabajo en equipo

La jornada también incluyó un importante componente recreativo. Los estudiantes practicaron deportes alternativos y juegos cooperativos como Ultimate Frisbee, Kho Kho, Lagori, Indiaca, King Ball y Strike 360, entre otros.

Las actividades estuvieron pensadas para incentivar la participación grupal, el movimiento y el trabajo en equipo, alejándose de la lógica competitiva tradicional.

“Cuidate Más” ya lleva cuatro años de desarrollo y se consolidó como una política pública orientada a combinar educación, prevención y deporte. Desde la Municipalidad de Guaymallén remarcaron que el objetivo es seguir generando espacios donde los jóvenes puedan aprender, compartir y fortalecer hábitos saludables de manera dinámica y participativa.