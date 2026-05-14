Atención conductores: llegan cortes por San Luis 21 K

San Luis 21K: asi sera el operativo vial

La Policía de San Luis dio a conocer el operativo de seguridad y tránsito que se aplicará este sábado durante la carrera “San Luis 21K”. El evento deportivo recorrerá distintos sectores de las ciudades de San Luis y Juana Koslay, por lo que habrá reducción de calzada, controles vehiculares y regulación del tránsito desde las primeras horas de la mañana.

Una carrera que atravesará dos ciudades

La competencia se realizará este sábado 16 de mayo y tendrá como punto de largada y llegada el estacionamiento del salón Malvinas Argentinas, ubicado en Casa de Gobierno de San Luis.

El evento incluirá distintas categorías: 21K, 10K, 5K y una correcaminata recreativa de 2 kilómetros. La actividad es organizada por el Gobierno provincial y espera la participación de corredores de distintos puntos de San Luis y otras provincias.

Desde la Dirección General de Operaciones de la Policía informaron que el operativo comenzará a las 8:00 y se mantendrá hasta la finalización total de la carrera.

Cómo será el recorrido

El circuito se extenderá desde Casa de Gobierno hasta distintos sectores de la ciudad de Juana Koslay. Los participantes avanzarán primero por el acceso principal al complejo gubernamental hasta llegar al Puente Derivador.

Luego continuarán por avenida Rosendo Hernández, en el tramo de la exruta 20 comprendido entre el Puente Derivador y la bifurcación con Camino de la Aguada.

El recorrido seguirá pasando por la EDIRO hasta conectar con avenida del Viento Chorrillero, en Juana Koslay, y más adelante con avenida Juan Domingo Perón hasta llegar a la rotonda Cruz de Piedra.

Desde ese punto, los corredores retornarán por el mismo trayecto hasta finalizar nuevamente en Casa de Gobierno.

Habrá reducción de calzada y controles

Uno de los puntos más importantes del operativo será la regulación vehicular en los sectores donde se desarrollará la competencia.

Según explicaron las autoridades, el circuito ocupará solamente medio carril en las avenidas Rosendo Hernández, del Viento Chorrillero y Juan Domingo Perón, aunque igualmente habrá reducción de calzada durante gran parte de la jornada.

La circulación de vehículos estará controlada y la velocidad máxima permitida será de 40 kilómetros por hora en las zonas afectadas por el evento.

Además, efectivos policiales realizarán controles y regulación del tránsito en las distintas intersecciones para permitir el paso seguro de los corredores.

Recomendaciones para quienes circulen por la zona

Desde la Policía provincial solicitaron a conductores y motociclistas circular con precaución y respetar las indicaciones del personal que estará trabajando en el operativo.

También recomendaron prever posibles demoras y tener en cuenta los cortes parciales o momentáneos que podrían aplicarse en algunos cruces durante el desarrollo de la competencia.

La presencia de corredores, móviles policiales y equipos de organización generará movimiento constante en distintos sectores de San Luis y Juana Koslay durante buena parte de la mañana y el mediodía.

Un evento deportivo que vuelve a movilizar la ciudad

La “San Luis 21K” se convirtió en uno de los eventos deportivos más convocantes de la provincia y reúne tanto a atletas experimentados como a personas que participan de manera recreativa.

Las categorías de menor distancia y la correcaminata permiten que familias, jóvenes y aficionados al deporte puedan sumarse a la actividad.

Mientras avanza la organización final, las autoridades provinciales remarcaron la importancia de respetar las medidas de seguridad y colaborar con el operativo para garantizar una jornada ordenada y segura para corredores, vecinos y conductores.