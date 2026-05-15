Alertan por frío extremo y posible nieve en Mendoza

frio extremo en mza

La provincia de Mendoza se prepara para el ingreso de un frente frío que traerá nevadas en Alta Montaña y podría extender el fenómeno a zonas precordilleranas e incluso parte del llano mendocino. Frente a este escenario, desde la Dirección de Defensa Civil recomendaron tomar medidas preventivas para evitar complicaciones vinculadas a las bajas temperaturas y posibles dificultades en la circulación.

Recomendaciones para afrontar el temporal

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia señalaron que las familias que viven en zonas de montaña o sectores expuestos al frío intenso deben prepararse ante eventuales aislamientos provocados por las nevadas. En ese sentido, aconsejaron contar con provisiones básicas como agua potable, alimentos no perecederos, leña, combustible, medicamentos y un botiquín de primeros auxilios.

Además, remarcaron la importancia de planificar con anticipación la situación de personas vulnerables. Las embarazadas con fecha de parto cercana deberían trasladarse preventivamente a zonas más accesibles, mientras que quienes padecen enfermedades crónicas deben asegurarse de disponer de la medicación necesaria para varios días.

Las autoridades también recomendaron prever alimento suficiente para mascotas y animales domésticos, ya que las dificultades para transitar podrían extenderse durante jornadas consecutivas si las condiciones climáticas empeoran.

Cuidados en las viviendas y prevención

Otro de los puntos destacados por Defensa Civil tiene que ver con el estado de las viviendas. Recomendaron revisar techos, canaletas y estructuras expuestas a la acumulación de nieve para evitar accidentes o daños materiales durante el temporal.

Asimismo, pidieron disponer de elementos que funcionen a batería, como linternas y radios AM/FM, ante posibles cortes de energía eléctrica. Estos dispositivos permiten mantenerse informados mediante los comunicados oficiales y facilitan la comunicación en situaciones de emergencia.

En relación con el uso de estufas a leña y salamandras, solicitaron controlar el correcto funcionamiento de chimeneas, campanas y caños de salida para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. También sugirieron contar con velas, fósforos, pilas de repuesto y materiales como sal gruesa o arena para colocar sobre superficies congeladas.

Precaución en rutas y calles

El ingreso del frente frío también obligará a extremar cuidados al conducir, especialmente en sectores donde puedan formarse placas de hielo sobre la calzada. Desde Defensa Civil advirtieron que las bajas temperaturas aumentan el riesgo de congelamiento en puentes, curvas y zonas con sombra de árboles o cerros.

Por este motivo, recomendaron reducir la velocidad, evitar maniobras bruscas y mantener una distancia prudente entre vehículos. Además, sugirieron consultar el estado de rutas y caminos antes de viajar, especialmente hacia sectores de montaña.

Las autoridades provinciales continuarán monitoreando la evolución del fenómeno climático y recordaron la importancia de seguir las recomendaciones oficiales para reducir riesgos y prevenir emergencias durante los próximos días de bajas temperaturas en Mendoza.