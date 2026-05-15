Alertan por frío extremo y posible nieve en Mendoza
Sociedad15/05/2026Redacción CuyoNoticias
Defensa Civil pidió extremar cuidados ante el ingreso de un frente frío que podría provocar nevadas en Alta Montaña y sectores del llano.
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