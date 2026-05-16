Hallazgos arqueológicos en plaza Cobo de ciudad de Mendoza
En el proceso de recuperación y puesta en valor de los espacios públicos, la Ciudad de Mendoza lleva adelante trabajos arqueológicos que permiten redescubrir su historia. En esta oportunidad, las intervenciones se desarrollan en Plaza Cobo, donde un equipo encabezado por el arqueólogo Horacio Chiavazza avanza en excavaciones que ya han comenzado a dar con importantes hallazgos vinculados con antiguas ocupaciones del lugar.
El espacio verde se encuentra en obras de remodelación por tanto el gobierno de la Ciudad capital de Mendoza impulsa investigaciones arqueológicas que buscan poner en valor su pasado que revelan vestigios clave de la historia urbana mendocina.
Si bien la plaza figura como tal en los planos desde 1940, su historia se remonta mucho más atrás. Investigaciones históricas y arqueológicas indican que el sector tuvo múltiples usos a lo largo del tiempo: desde un terreno baldío tras el terremoto de 1861, hasta el funcionamiento de un mercado de abastos a comienzos del siglo XX. Aún más atrás en el tiempo, los registros sugieren la posible existencia de antiguos cuarteles militares en la zona, con referencias que datan del siglo XIX.
En el marco de las obras actuales, los trabajos se concentran especialmente en sectores con alto potencial arqueológico, como los ángulos noroeste y noreste de la plaza, donde se proyectan mejoras de accesibilidad. Allí, las excavaciones han permitido identificar restos materiales como pisos empedrados, muros de adobe con revoques pintados y antiguas canalizaciones de riego, evidencias que reflejan distintas etapas de ocupación y transformación del espacio urbano.
Estos hallazgos no sólo aportan información valiosa para reconstruir la historia de la Capital Internacional del Vino, sino que también permiten comprender cómo se fue configurando el territorio a lo largo del tiempo, desde sus primeras ocupaciones vinculadas a comunidades originarias hasta su integración plena al entramado urbano.
De esta manera, la Ciudad de Mendoza lleva adelante trabajos que integran desarrollo y patrimonio, donde cada intervención urbana se convierte también en una oportunidad para rescatar y poner en valor la memoria colectiva. Las tareas en Plaza Cobo forman parte de una estrategia más amplia que articula la obra pública con la investigación histórica, destacando la identidad de una comuna que crece valorando sus raíces.