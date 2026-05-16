Hallazgos arqueológicos en plaza Cobo de ciudad de Mendoza

En el proceso de recuperación y puesta en valor de los espacios públicos, la Ciudad de Mendoza lleva adelante trabajos arqueológicos que permiten redescubrir su historia. En esta oportunidad, las intervenciones se desarrollan en Plaza Cobo, donde un equipo encabezado por el arqueólogo Horacio Chiavazza avanza en excavaciones que ya han comenzado a dar con importantes hallazgos vinculados con antiguas ocupaciones del lugar.

El espacio verde se encuentra en obras de remodelación por tanto el gobierno de la Ciudad capital de Mendoza impulsa investigaciones arqueológicas que buscan poner en valor su pasado que revelan vestigios clave de la historia urbana mendocina.