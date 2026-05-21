Mil bailarines darán vida al Gran Pericón Nacional

San Luis se prepara para vivir una de las celebraciones patrias más importantes del año con la realización del Gran Pericón Nacional. La propuesta reunirá a mil bailarines folclóricos de distintos puntos de la provincia en una jornada abierta al público que combinará música, tradición y actividades culturales en el Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia.

Una fiesta patria con identidad federal

El encuentro se llevará a cabo el domingo 24 de mayo, de 12 a 17, en el Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia, ubicado en Juana Koslay. El lugar fue elegido por su fuerte valor histórico y simbólico, ya que homenajea la participación de San Luis en el proceso independentista argentino. Allí se desarrollará el tradicional Pericón Nacional, una de las danzas más representativas del folclore argentino y emblema de las celebraciones patrias.

La actividad será libre y gratuita y contará con la participación de academias, ballets y talleres culturales de toda la provincia. La idea es que cientos de parejas bailen de manera simultánea en una gran muestra colectiva que refleje la unión y el espíritu comunitario que caracteriza a esta danza tradicional. Además, se espera la presencia de familias, turistas y vecinos que podrán disfrutar de una propuesta pensada para todas las edades.

Tradiciones, sabores y encuentro

La jornada no estará centrada únicamente en la danza. El festejo incluirá también foodtrucks, puestos de emprendedores y la tradicional entrega de chocolate patrio a cargo del Ejército Argentino, una costumbre que suele acompañar los actos del 25 de Mayo en distintos puntos del país. De esta manera, el evento buscará recuperar el espíritu de las celebraciones populares que combinan historia, gastronomía y encuentro comunitario.

Desde la organización destacaron que el objetivo principal es fortalecer el sentido de pertenencia cultural y mantener vivas las tradiciones nacionales. El Pericón Nacional, nacido durante la época de la emancipación, simboliza justamente la unión del pueblo argentino y el valor de las raíces compartidas. Por eso, la participación de bailarines de distintos departamentos le dará al evento un marcado carácter federal y representativo de toda la provincia.

Un escenario cargado de historia

El Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia es uno de los espacios turísticos y culturales más visitados de San Luis. Su arquitectura y su significado histórico lo convierten en un punto emblemático para conmemorar fechas patrias. En ese escenario, la celebración buscará unir memoria histórica y expresiones artísticas populares en una misma propuesta.

Con música folclórica, danzas tradicionales y actividades para toda la familia, San Luis volverá a apostar por una celebración masiva para recordar la Revolución de Mayo de 1810 y el nacimiento del Primer Gobierno Patrio. La expectativa es alta y todo indica que el Gran Pericón Nacional se convertirá en uno de los eventos más convocantes del fin de semana patrio en la región.