Un Malbec mendocino brilló en Londres

La bodega Huentala Wines alcanzó uno de los reconocimientos más importantes de su historia en el International Wine Challenge 2026, realizado en Londres. Su vino Huentala Calizo Albar Block 06 2023 recibió 97 puntos, Medalla de Oro y tres importantes trofeos internacionales, posicionando a Argentina entre los grandes referentes del vino del Nuevo Mundo.

Un Malbec que conquistó al jurado internacional

ElInternational Wine Challenge es considerado uno de los concursos de vinos más exigentes del mundo. Cada año reúne a Masters of Wine, sommeliers, críticos y compradores internacionales que evalúan miles de muestras mediante catas a ciegas. En esta edición participaron más de 4.000 vinos de distintos países.

Dentro de ese escenario altamente competitivo, Huentala Calizo Albar Block 06 2023 logró destacarse como el único vino argentino en recibir tres Trophies: Mejor Malbec de Mendoza, Mejor Malbec de Argentina y Mejor Vino Tinto de Argentina. Además, la bodega mendocina fue la del Nuevo Mundo con mayor puntuación en el certamen.

El jurado describió al vino como “rico y untuoso en nariz, con potentes frutas de grosella negra y notas de tomillo”. También destacó sus sabores concentrados de ciruela y especias, junto a una frescura que definieron como “increíble”. El reconocimiento consolida al terroir de Gualtallary como uno de los más valorados a nivel internacional.

Un vino nacido en altura y sobre suelos únicos

El Malbec premiado proviene de la finca La Isabel Estate, ubicada en Gualtallary, en el Valle de Uco, a 1.400 metros sobre el nivel del mar. La zona se caracteriza por un clima desértico continental y una marcada amplitud térmica, condiciones que favorecen una maduración lenta y equilibrada de las uvas.

Las uvas utilizadas para elaborar este vino provienen específicamente del Block 06, una parcela con piedras cubiertas por carbonato de calcio blanco. Esa composición del suelo aporta características distintivas al vino, especialmente en la textura de los taninos y en la combinación de frescura y complejidad.

Según explicaron desde la bodega, la disposición y composición mineral de esas piedras generan un perfil envolvente y elegante, con taninos frescos y dulces que representan de manera fiel la identidad de Gualtallary.

Más reconocimientos para la bodega mendocina

Además del gran desempeño del Calizo Albar Block 06, otros vinos de Huentala Wines también obtuvieron destacados puntajes en el certamen internacional. Entre ellos sobresalieron Gran Sombrero Malbec 2024 con 96 puntos y Huentala Block Editions Austral Block 19 Malbec 2023 con 93 puntos.

También fueron distinguidos Gran Sombrero Cabernet Franc 2024, Gran Sombrero Cabernet Sauvignon 2024, Huentala Block Editions Boreal Block 03 Malbec 2023, Huentala Calizo Carmín Block 03 Malbec 2023 y Huentala La Isabel Cofermented Blend 2024, entre otros.

Con estos resultados, la bodega mendocina reafirma el crecimiento y la proyección internacional de los vinos argentinos de alta gama, especialmente aquellos elaborados en zonas de altura del Valle de Uco. Más información sobre la bodega puede encontrarse en Huentala Wines y en su tienda oficial Tienda Huentala Wines.