Denuncian cloacas en canales de riego

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Los concejales Exequiel Morales y Sonia Sedano presentaron un proyecto de declaración en el Honorable Concejo Deliberante de Guaymallén para solicitar la intervención administrativa urgente de AYSAM. La iniciativa apunta a denunciar un grave problema ambiental y sanitario que afecta a Los Corralitos, Puente de Hierro, Colonia Segovia y otras zonas cercanas.

Un problema que creció con el tiempo

Según detalla el proyecto, el conflicto se originó por el colapso sostenido de la red maestra de saneamiento ubicada en la intersección de Severo del Castillo y 2 de Mayo. De acuerdo con los ediles, la situación dejó de ser un inconveniente puntual y se transformó en una crisis ambiental de alcance más amplio.

Entre las denuncias más graves incluidas en la presentación, se advierte que presuntamente se habrían derivado efluentes cloacales hacia canales de riego y sistemas hidráulicos provinciales. Esto, aseguran, podría haber generado contaminación en aguas utilizadas tanto para la producción agrícola como para el consumo humano.

Además, los concejales señalaron que algunas maniobras se habrían realizado sin autorización y fuera de los permisos otorgados por el Departamento General de Irrigación. También remarcaron que la falta de planificación y controles habría agravado el impacto sanitario y ambiental en la zona.

Reclamos acumulados desde 2023

El proyecto recuerda que la problemática viene siendo denunciada desde hace varios años. Según indicaron Morales y Sedano, desde 2023 existen expedientes legislativos, pedidos de informes y presentaciones institucionales vinculadas al tema, aunque hasta ahora no se habría alcanzado una solución definitiva.

Los sectores afectados incluyen áreas rurales y productivas de Guaymallén, donde vecinos y productores manifestaron preocupación por las posibles consecuencias sobre cultivos, canales de riego y condiciones sanitarias generales.

Los concejales sostuvieron que el problema ya no puede considerarse un hecho aislado y remarcaron la necesidad de avanzar con medidas inmediatas para evitar mayores daños ambientales y económicos.

Pedido de intervención y saneamiento

Entre los principales puntos del proyecto presentado en el Concejo Deliberante, los ediles solicitaron la inmediata intervención administrativa de AYSAM y una coordinación urgente entre Irrigación, el Gobierno provincial y los municipios involucrados.

También reclamaron la elaboración de un plan integral de saneamiento y recuperación ambiental, junto con medidas concretas para proteger a vecinos, productores y consumidores de las zonas afectadas.

“Estamos frente a una situación gravísima que afecta la salud pública, el ambiente y el trabajo de cientos de familias. No podemos naturalizar que las cloacas terminen en los canales de riego”, expresaron Morales y Sedano al fundamentar la iniciativa.