Mendoza debatirá sobre economía e inteligencia artificial

Zuchovicki

La Asociación de Ejecutivos de Mendoza confirmó la realización de su Foro Anual 2026, uno de los encuentros empresariales más importantes de la provincia. La actividad se llevará a cabo el viernes 7 de agosto en el Hilton Mendoza y reunirá a empresarios, directivos y funcionarios para debatir sobre economía, inteligencia artificial y liderazgo.

Un encuentro enfocado en los desafíos actuales

La edición 2026 estará centrada en tres ejes considerados clave para el presente y el futuro de las organizaciones: economía, inteligencia artificial y liderazgo. Desde AEM señalaron que la intención es generar un espacio de análisis sobre los cambios que atraviesan las empresas y los mercados en un contexto de transformación tecnológica y económica.

El presidente de la entidad, Jorge Mosso, explicó que el objetivo es integrar estos temas para ayudar a las compañías a adaptarse a nuevas dinámicas de competitividad. “Apostamos por un Foro que integre específicamente la economía, la IA y el liderazgo, porque creemos que este enfoque define hoy las decisiones que transforman mercados y modelos de negocio”, afirmó.

Según indicó Mosso, el encuentro también busca posicionar a Mendoza frente a tendencias globales que impactan de manera directa en el desarrollo empresarial y productivo de la región.

Referentes nacionales e internacionales

El foro contará con la participación de destacados especialistas. Entre ellos estará Claudio Zuchovicki, presidente de BYMA y referente habitual en medios nacionales. Su exposición estará enfocada en economía y mercados.

Campanario

También participará Sebastián Campanario, reconocido por su trabajo sobre innovación y nuevas tecnologías. El especialista abordará el impacto de la inteligencia artificial en la productividad, el trabajo y el desarrollo empresarial.

El eje de liderazgo estará a cargo de Bernardo Bárcena, conferencista y autor especializado en negociación y gestión organizacional, con experiencia en distintos países.

Desde AEM destacaron que uno de los principales aportes del evento será acercar herramientas prácticas y conocimiento actualizado para empresas que enfrentan escenarios complejos y procesos de cambio acelerados.

Networking y articulación empresarial

Además de las conferencias, el Foro Anual 2026 apunta a consolidarse como un espacio de articulación entre el sector privado y el ámbito público. La organización remarcó que buscará fomentar alianzas, redes empresariales y proyectos colaborativos vinculados al desarrollo económico y tecnológico.

Mosso sostuvo que la meta es que las empresas mendocinas puedan incorporar inteligencia artificial con una mirada estratégica y responsable. También señaló que esperan generar intercambios que permitan impulsar políticas de apoyo y nuevas oportunidades de crecimiento para el sector productivo.

La actividad se desarrollará el viernes 7 de agosto de 8 a 13. La información sobre inscripciones y novedades puede consultarse en Asociación de Ejecutivos de Mendoza y en las redes oficiales de la entidad.