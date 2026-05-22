Macri visitó Luján y se reunió con Allasino

El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, recibió este viernes en su despacho al expresidente Mauricio Macri, en el marco de la visita que el dirigente nacional realizó a Mendoza. Durante el encuentro conversaron sobre la actualidad política del país y distintos desafíos vinculados a la gestión local.

Un encuentro centrado en la gestión y la política

Según informaron desde el municipio, la reunión sirvió para intercambiar miradas sobre el escenario nacional y sobre los procesos de transformación que atraviesa Luján de Cuyo en los últimos años. Entre los temas abordados aparecieron la obra pública, el ordenamiento urbano, la innovación y el desarrollo económico del departamento.

Desde la comuna destacaron que el municipio viene impulsando políticas orientadas a la modernización del Estado y a la mejora de los servicios para los vecinos. En ese marco, Allasino compartió con Macri algunos de los proyectos y objetivos de gestión previstos para los próximos meses.

El encuentro también se dio en un contexto político marcado por reuniones y actividades que distintos referentes provinciales y municipales desarrollaron durante la jornada en Mendoza.

Participación en actividades políticas

Además de la reunión en el municipio, Allasino participará de distintos encuentros políticos organizados durante la visita de Macri a la provincia. Allí se prevé que dirigentes locales y provinciales analicen el escenario político actual y los desafíos de gestión en Mendoza.

Las actividades apuntan a fortalecer el intercambio entre referentes territoriales y dirigentes nacionales, especialmente en temas vinculados a políticas públicas, administración local y desarrollo económico.

Desde el entorno del intendente señalaron que los gobiernos municipales tienen hoy un rol central a la hora de brindar respuestas concretas a las demandas cotidianas de los vecinos, especialmente en áreas relacionadas con infraestructura, servicios y planificación urbana.

Un municipio en crecimiento

En los últimos años, Luján de Cuyo se consolidó como uno de los departamentos con mayor crecimiento de Mendoza. La expansión urbana, las inversiones privadas y los proyectos vinculados al turismo y la infraestructura forman parte de una agenda que busca posicionar al municipio como uno de los polos de desarrollo más importantes de la provincia.

Desde la gestión municipal sostienen que el objetivo es avanzar con políticas de planificación sostenida y modernización administrativa para acompañar ese crecimiento y mejorar la calidad de vida de las familias lujaninas.

La visita de Macri se enmarca en una serie de actividades políticas y reuniones institucionales que el expresidente desarrolla en Mendoza junto a dirigentes provinciales y referentes locales.