San Luis vibró con un desfile patrio multitudinario

Más de 100 escuelas brillaron en San Luis

La ciudad de San Luis celebró el 216° aniversario de la Revolución de Mayo con un multitudinario desfile cívico-militar sobre avenida España. Más de 100 escuelas, agrupaciones gauchas, fuerzas de seguridad e instituciones sociales participaron frente al palco encabezado por el gobernador Claudio Poggi, acompañado por funcionarios provinciales y una gran cantidad de vecinos.

Una mañana patria en el corazón de San Luis

La jornada comenzó temprano en la intersección de avenida Presidente Perón y España. Allí, el gobernador Claudio Poggi fue recibido por el jefe de la Guarnición Militar, coronel Carlos Delgado. En ese punto realizó el saludo formal a las tropas junto a la tradicional ‘Agrupación 25 de Mayo’, uno de los momentos protocolares más importantes de la celebración.

Luego, el mandatario se trasladó hasta el palco oficial ubicado frente a la exterminal de ómnibus. Lo hizo a bordo de un Jeep del Ejército Argentino mientras saludaba a las familias y vecinos que ya colmaban las veredas esperando el inicio del desfile. A su lado estuvieron el vicegobernador Ricardo Endeiza y el intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa.

La apertura oficial incluyó la entonación del Himno Nacional Argentino. Uno de los momentos más destacados fue la interpretación en lengua de señas realizada por alumnos del Centro Educativo N°1 “Juan Pascual Pringles”. La iniciativa generó aplausos entre el público y marcó un mensaje de inclusión durante el acto patrio.

Educación, unión y memoria colectiva

Durante el desfile, el ministro de Educación, Guillermo Araujo, remarcó la importancia de compartir este tipo de celebraciones con toda la comunidad. Además, recordó que el Gobierno provincial declaró al 2026 como el Año de la Educación en San Luis, una decisión que busca fortalecer el valor de la enseñanza y el encuentro social.

El funcionario señaló que estas fechas ayudan a recordar aquello que une a los argentinos y destacó la necesidad de reforzar los valores colectivos todos los días. El mensaje estuvo acompañado por una importante presencia de estudiantes, docentes y familias que participaron tanto en el desfile como entre el público presente.

La educación tuvo un rol central durante toda la jornada. Más de 100 escuelas de distintos puntos de la provincia desfilaron por avenida España con banderas, uniformes y presentaciones organizadas especialmente para la ocasión. También participaron escuelas especiales y centros de jubilados, que recibieron el reconocimiento de quienes acompañaban desde las tribunas y veredas.

Arte, cultura y emoción sobre avenida España

La celebración no solo estuvo marcada por el desfile institucional. También hubo espacio para expresiones artísticas y culturales que aportaron color y emoción al recorrido. El Ballet ‘Despertares’ presentó una intervención especial llamada ‘Huellas de Tizas’, un homenaje dedicado a los maestros argentinos.

La presentación artística combinó música y danza tradicional frente al palco oficial. Muchos asistentes siguieron el espectáculo con celulares en mano, mientras otros acompañaban con aplausos cada parte de la coreografía. El homenaje buscó reconocer el trabajo cotidiano de los docentes y su papel dentro de la comunidad.

Como ocurre cada año, la imagen de Nuestra Señora de Luján abrió el desfile escoltada por excombatientes de Malvinas. Detrás avanzaron distintas instituciones malvinizadoras que mantienen viva la memoria de los veteranos y caídos en la guerra. El paso de los excombatientes fue uno de los momentos más emotivos de toda la jornada.

También participaron colectividades culturales, asociaciones civiles, grupos de danzas urbanas y orquestas locales. Cada delegación aportó distintos ritmos, vestimentas y expresiones artísticas que transformaron la avenida en un gran espacio de encuentro popular.

El deporte y las tradiciones dijeron presente

Otro de los sectores que tuvo fuerte protagonismo fue el deportivo. Más de 40 escuelas, asociaciones y federaciones deportivas sanluiseñas desfilaron frente al palco oficial. Clubes de distintas disciplinas participaron con sus banderas y camisetas representando a diferentes barrios y localidades de la provincia.

El paso de los jóvenes deportistas fue acompañado por aplausos constantes del público y de las autoridades. Muchas familias aprovecharon para saludar desde las tribunas a hijos, amigos y compañeros que formaban parte de las delegaciones deportivas.

En el tramo final llegaron las agrupaciones gauchas y las Fuerzas de Seguridad. Los jinetes avanzaron con sus caballos vestidos con indumentaria tradicional y banderas argentinas, en uno de los momentos más esperados por el público. El cierre también incluyó el paso firme del Ejército Argentino, la Fuerza Aérea, Gendarmería Nacional, Policía Federal, el Instituto Superior de Seguridad Pública, el Servicio Penitenciario y la Policía provincial.

La multitud acompañó cada tramo del desfile en una mañana donde la historia, la tradición y la participación comunitaria volvieron a ocupar el centro de la escena en San Luis.