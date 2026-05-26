Coophaton educativo: escuelas competirán por 10 millones

La Fundación Grupo Sancor Seguros y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) presentaron el concurso “COOPHATON EDUCATIVO”, una propuesta destinada a cooperativas y mutuales escolares de todo el país. La iniciativa busca acompañar proyectos impulsados por estudiantes y docentes, con formación, mentorías y premios para fortalecer ideas con impacto social y educativo.

Una propuesta para transformar ideas

El lanzamiento oficial del programa será el jueves 28 de mayo a las 10.30, a través de una transmisión en vivo por el canal de YouTube de la Fundación Grupo Sancor Seguros. Desde ese mismo día quedarán abiertas las inscripciones, que se extenderán hasta el 26 de junio.

El concurso está dirigido a escuelas primarias y secundarias que ya cuenten con cooperativas o mutuales escolares, o que busquen desarrollar proyectos asociativos dentro de sus comunidades educativas. La propuesta apunta a promover el trabajo en equipo, la innovación y los valores cooperativos, a través de una experiencia que combina capacitación y acompañamiento técnico.

Según informaron los organizadores, el objetivo es que los estudiantes puedan transformar ideas en proyectos concretos y sostenibles, con impacto tanto en el ámbito escolar como en su entorno social. Además de fomentar el aprendizaje, la iniciativa busca fortalecer habilidades como el liderazgo, la organización y la participación colectiva.

Formación, mentorías y acompañamiento

El proceso del COOPHATON EDUCATIVO tendrá distintas etapas. En primer lugar, las escuelas deberán presentar sus ideas y proyectos. Luego, un jurado especializado seleccionará las propuestas que continuarán en la competencia.

Los equipos elegidos accederán a una instancia de aceleración, donde recibirán capacitaciones, mentorías y acompañamiento especializado para mejorar y consolidar sus iniciativas. La idea es que cada proyecto pueda desarrollarse con herramientas concretas y asesoramiento profesional.

En total, serán seleccionados 50 proyectos distribuidos en cinco regiones del país. Entre ellos, se elegirán dos ganadores finales: uno correspondiente al nivel primario y otro al secundario. También habrá ocho menciones especiales para destacar otras propuestas sobresalientes.

Premios y alcance federal

Uno de los principales atractivos del concurso será la entrega de premios en equipamiento tecnológico e informático. En total, se distribuirán $10 millones destinados a fortalecer o implementar los proyectos ganadores.

Desde la Fundación Grupo Sancor Seguros destacaron que esta convocatoria reafirma el compromiso de la entidad con la educación, la innovación y el desarrollo del asociativismo en las escuelas. También remarcaron la importancia de generar espacios donde los jóvenes puedan participar activamente y desarrollar soluciones para sus comunidades.

La propuesta tiene alcance federal y busca llegar a instituciones educativas de todas las provincias. Con este tipo de iniciativas, el cooperativismo escolar continúa ganando espacio como herramienta educativa y social, promoviendo valores vinculados a la solidaridad, la participación y el trabajo conjunto.

Quienes deseen participar o conocer más detalles sobre la convocatoria podrán seguir el lanzamiento oficial y acceder a la información completa a través del canal de YouTube de la Fundación Grupo Sancor Seguros.