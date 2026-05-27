La Gran Peña reunió a miles en Le Parc

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Miles de mendocinos y turistas participaron este 25 de Mayo de una nueva edición de la Gran Peña Le Parc, realizada en el Espacio Cultural Julio Le Parc. El encuentro reunió música en vivo, ballets folclóricos, gastronomía tradicional y emprendedores locales en una celebración organizada por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza y la Municipalidad de Guaymallén.

Un festejo patrio con fuerte convocatoria

La actividad comenzó pasado el mediodía en el predio ubicado sobre calle Mitre, en el distrito Belgrano de Guaymallén. Familias, grupos de amigos y visitantes llegaron desde distintos puntos de Mendoza para compartir una jornada atravesada por las tradiciones argentinas. El clima acompañó durante toda la tarde y permitió que el público disfrutara de los espectáculos al aire libre.

La celebración contó con la presencia del intendente de Guaymallén, Marcos Calvente; el subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca; la directora de Actividades Artísticas de la provincia, Laura Beningazza, y la directora de Cultura y Turismo de Guaymallén, Carolina Vico.

Música y danza para celebrar la fecha patria

La propuesta artística reunió a músicos y ballets que llevaron al escenario distintos estilos vinculados al folclore argentino. Durante toda la tarde se presentaron grupos y academias de danza que hicieron participar al público con chacareras, zambas y cuecas. También hubo momentos dedicados al canto popular y a las interpretaciones instrumentales.

Entre los artistas que formaron parte de la grilla estuvieron Cuarto Creciente, La Rienda, Hermanas Abraham y Leo Rivero. Además, participaron el Ballet Etnia, Ballet Origen Gaucho, la Escuela Municipal de Danzas de Guaymallén, el Ballet Municipal de la Ciudad de Mendoza y el Ballet Municipal de Guaymallén. La jornada también incluyó la presentación del Ensamble de la Orquesta Municipal de Guitarras Tito Francia, que aportó un repertorio ligado a la música cuyana.

Gastronomía y emprendedores en una tarde familiar

Además de los espectáculos, el predio contó con un patio de comidas típicas donde los asistentes pudieron disfrutar locro, empanadas, pastelitos y otras propuestas tradicionales. También hubo un espacio destinado a artesanos y emprendedores locales, quienes ofrecieron productos regionales, artesanías y objetos de producción propia.

La Gran Peña Le Parc volvió a consolidarse como uno de los festejos patrios más convocantes de Mendoza. La combinación de música, cultura y gastronomía convirtió al encuentro en una propuesta pensada para toda la familia y en un espacio de reencuentro con las tradiciones populares argentinas.