Ruta 7: un peatón murió atropellado en Santa Rosa

Santa Rosa: fatal choque sobre Ruta 7 este jueves

Un hombre murió este jueves por la mañana tras ser atropellado por una camioneta sobre la Ruta Nacional 7, en la zona de Las Catitas, departamento de Santa Rosa (Provincia de Mendoza). El hecho ocurrió cerca de las 7.57 horas, a la altura de calle Guiñazú. La víctima murió en el lugar y todavía no había sido identificada durante las primeras actuaciones policiales.

Cómo ocurrió el hecho

De acuerdo con la información preliminar aportada por fuentes policiales, la camioneta circulaba en dirección Oeste-Este cuando impactó contra el peatón por motivos que todavía son materia de investigación. Tras el choque, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona tendida sobre la carpeta asfáltica y movilizó a los servicios de emergencia hacia la zona.

Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron el vehículo involucrado detenido sobre la ruta y a un hombre sin signos vitales. Los médicos que trabajaron en el operativo confirmaron el fallecimiento en el lugar. La escena quedó inmediatamente preservada para permitir el trabajo de Policía Científica y de los peritos viales.

Investigación en marcha

La identidad de la víctima no había trascendido durante las primeras horas posteriores al siniestro. Los investigadores trabajan para establecer quién era el hombre y reconstruir sus movimientos previos al accidente. También intentan determinar si caminaba sobre la banquina, si intentaba cruzar la ruta o si permanecía sobre la calzada al momento del impacto.

El conductor de la camioneta resultó ileso. Según indicaron fuentes vinculadas al procedimiento, fue sometido al control de alcoholemia y el resultado dio negativo. Ese dato quedó incorporado al expediente judicial que ahora analiza las circunstancias completas del hecho.

Trabajo policial y pericias

En el lugar trabajó personal policial de la jurisdicción, efectivos de Policía Vial y agentes de Policía Científica. Durante varias horas se realizaron tareas de medición, fotografías y levantamiento de pruebas para intentar establecer la mecánica exacta del accidente. La circulación vehicular en la zona se vio afectada parcialmente mientras avanzaban las pericias.

La Justicia intervino desde los primeros minutos posteriores al hecho y ordenó una serie de medidas para esclarecer lo sucedido. Entre ellas se incluyó el relevamiento de posibles testigos y el análisis de las condiciones de visibilidad sobre la ruta en el momento del impacto. También se busca determinar la velocidad a la que circulaba el vehículo.

Un tramo con tránsito constante

La Ruta Nacional 7 es uno de los corredores viales más transitados de Mendoza. Une distintos departamentos de la provincia y además conecta el país con Chile. En la zona de Las Catitas circulan diariamente camiones, colectivos y vehículos particulares, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

Vecinos del sector señalaron que el movimiento vehicular suele ser intenso y remarcaron la importancia de extremar las medidas de precaución, tanto para conductores como para peatones. Aunque todavía no hay conclusiones oficiales sobre las causas del hecho, el caso volvió a poner el foco sobre la seguridad vial en rutas de alto tránsito.

Esperan avances oficiales

Con el correr de las horas se espera que las autoridades brinden más detalles sobre la identidad de la víctima y los resultados preliminares de las pericias. La causa quedó en manos de la Justicia, que continuará con la recopilación de pruebas para establecer cómo ocurrió el siniestro fatal.

Mientras tanto, el episodio generó conmoción entre quienes circulaban por la zona al momento del operativo y entre los vecinos de Santa Rosa. La investigación permanece abierta y no se descarta que en las próximas horas se sumen nuevos elementos para esclarecer el caso.