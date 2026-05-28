Hallan explosivos en un control en Malargüe

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Efectivos de Gendarmería Nacional Argentina secuestraron material explosivo durante un control preventivo realizado en la intersección de la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 221, en el departamento de Malargüe. El operativo fue llevado adelante por personal del Escuadrón 29 “Malargüe”.

Explosivos dentro de un vehículo

El procedimiento se realizó durante la jornada de ayer mientras los gendarmes inspeccionaban un vehículo que circulaba por la zona. Durante la revisión, el personal encontró en el interior del rodado treinta cartuchos de explosivo tipo Gelamón VF 80%, material utilizado habitualmente para actividades vinculadas a minería y voladuras controladas.

Según informaron las autoridades, el cargamento secuestrado tiene un valor estimado de 1.057.500 pesos. Tras el hallazgo, se dio inmediata intervención a la Sede Fiscal Descentralizada de San Rafael, que ordenó las actuaciones correspondientes.

Intervino la Policía de Explosivos

Por disposición judicial, se solicitó la presencia de personal especializado de la Policía de Explosivos de Mendoza para verificar el material encontrado. Una vez en el lugar, los especialistas confirmaron que efectivamente se trataba de explosivos y procedieron a realizar las medidas de seguridad necesarias para su traslado.

El material secuestrado fue entregado bajo cadena de custodia al personal policial especializado, que quedó a cargo de transportarlo hasta la Base de Explosivos ubicada en Base Cóndor, en la ciudad de Mendoza.

Continúa la investigación judicial

Desde las fuerzas intervinientes indicaron que el involucrado en el procedimiento continuó con su itinerario, conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial que tomó intervención en el caso.

El operativo se enmarca en los controles preventivos que Gendarmería realiza habitualmente sobre rutas nacionales y provinciales de Mendoza, especialmente en sectores estratégicos vinculados al tránsito de cargas y transporte interprovincial. Las actuaciones judiciales continúan para determinar el origen y destino del material explosivo secuestrado.