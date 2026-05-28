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Bicitour del AOVE: pedaleando entre historia y sabor

Un recorrido único por los olivares de San Martín que combina deporte, paisaje y tradición para descubrir la esencia del aceite de oliva
Bicicleta Amiga28/05/2026Periodistas CuyoNoticiasPeriodistas CuyoNoticias
Olivo histórico San Martín
Olivo histórico de San Martín

Pedalear entre los olivos centenarios de San Martín en la provincia de Mendoza, es dejarse envolver por un paisaje que combina historia y elegancia natural. El “Bicitour del AOVE” busca promover el turismo local, poner en valor la identidad olivícola del departamento y ofrecer una experiencia diferente para conocer la cultura y sabores envueltos en el aroma inconfundible del aceite nuevo del este mendocino. 

Cada tramo del recorrido será una invitación a disfrutar de la brisa suave el sol reflejando el dorado las hojas transformando la experiencia en un paseo con estilo, encanto y sabores auténticamente sanmartinianos.

El área de Turismo de la Municipalidad de Gral. San Martín invita a vecinos, vecinas y turistas a participar del “Bicitour del AOVE”, una experiencia turística y gastronómica que combina actividad al aire libre, patrimonio histórico y degustaciones regionales, en el marco de las actividades por el Mes del Olivo y las Almazaras de San Martín.

La propuesta se realizará el próximo sábado 30 de mayo, a partir de las 10:30 horas, con punto de encuentro en la Dirección de Turismo, ubicada en España 45 San Martín en la provincia de Mendoza.

Molino La TebaidaMolino La TebaidaMolino La Tebaida

Durante el recorrido, los participantes podrán visitar el histórico Olivo del Gral. San Martín y la Almazara Molino La Tebaida, además de disfrutar de degustaciones especiales en Restó María Paz y La Aceitera, destacando la calidad y tradición del aceite de oliva virgen extra (AOVE) producido en la región.

El “Bicitour del AOVE” busca promover el turismo local, poner en valor la identidad olivícola del departamento y ofrecer una experiencia diferente para conocer la cultura y los sabores de San Martín.

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Para consultas sobre valor de inscripción y más información, comunicarse vía WhatsApp al 2615946021. 

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