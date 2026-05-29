Más infraestructura para el histórico Club Villa Marini

El Municipio continúa desarrollando las obras de refacción y puesta en valor del histórico Club Villa Marini. Cabe destacar que, es una institución social y deportiva que forma parte de la identidad barrial del Departamento.

Ubicado en la esquina de Rivadavia y Renato Della Santa, el club fundado en 1919 ya presenta un 80% de avance en las obras de refacción y puesta en valor. Por lo que, los trabajos buscan mejorar las condiciones edilicias y brindar mayor comodidad y seguridad a vecinos, deportistas y familias que utilizan diariamente sus instalaciones.

Godoy Cruz Municipio, Obras club Villa Marini

Obras integrales para recuperar un espacio histórico

Es importante resaltar que, las tareas que se ejecutan contemplan una intervención integral en distintos sectores del edificio. Entre las principales mejoras, se destacan la reconstrucción de los pisos exteriores, que se encontraban deteriorados, y la renovación general de espacios internos y externos.

Además, se llevan adelante importantes trabajos en los sanitarios del club. De hecho, se están realizando nuevas instalaciones de agua, cloaca y electricidad debido al estado precario que presentaban.

En paralelo, se colocan nuevos revestimientos, artefactos y cielorrasos de Durlock, con el objetivo de modernizar y optimizar las instalaciones.

Mejoras en infraestructura y servicios

Por otra parte, la remodelación incluye nuevos revoques en distintos sectores del edificio. Como así también, la ejecución de una nueva losa destinada a instalar dos tanques de agua.

Asimismo, se reinstalará un calefón solar que permitirá abastecer de agua caliente a la cocina de la institución. De manera tal que, la idea es continuar incorporando soluciones más eficientes y sustentables para el funcionamiento diario del club.

Godoy Cruz Municipio, renovado club Villa Marini

Un renovado frente para el Club Villa Marini

Finalmente, las obras contemplan el arreglo integral de la fachada, la incorporación de nueva cartelería institucional y trabajos generales de pintura tanto en el interior como en el exterior del edificio.

De esta manera, el Municipio continúa apostando a la recuperación y fortalecimiento de los espacios deportivos y sociales del departamento. Así, se promueven lugares de encuentro fundamentales para la vida comunitaria de Godoy Cruz.