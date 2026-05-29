Abrieron las inscripciones para Juegos Sanmartinianos

Los ganadores de la instancia departamental, organizada por la Municipalidad de Guaymallén, competirán en los juegos provinciales 2026. 
Deportes29/05/2026Deportes CuyoNoticiasDeportes CuyoNoticias

Ya se encuentran abiertas las inscripciones para los Juegos Sanmartinianos 2026 que organiza la Subsecretaría de Deportes de la Provincia, junto con las comunas de Mendoza. Las competencias están dirigidas a deportistas jóvenes de 10 a 18 años de distintas disciplinas, adaptados (personas con discapacidad) y mayores de 60 años.

Cada departamento organiza su competencia para seleccionar a los deportistas que competirán en la instancia provincial. Los ganadores de Mendoza competirán en los Juegos Deportivos Nacionales Evita.

Juegos Sanmartinianos, afiche
Juegos Sanmartinianos, afiche

Los deportistas que deseen participar de los Juegos Sanmartinianos que organiza la Municipalidad de Guaymallén, puede inscribirse hasta el 23 de junio. Para consultas pueden dirigirse al polideportivo Poliguay, ubicado en calle Gomensoro y 3 de febrero del distrito Belgrano, o por mensaje de Whatsapp 2616063452. Las inscripciones también se realizan en el Poliguay.

Los Juegos Sanmartinianos están dirigidos a deportistas de toda la provincia,  como una herramienta que fomenta valores, hábitos saludables y un claro sentido social. Es una actividad inclusiva, participativa y formativa, que permite un camino hacia la igualdad de oportunidades en la competencia, así como también rescatar el valor del juego limpio, del trabajo en equipo, el respeto por el otro, la solidaridad y el placer del juego.

Una vez concluido el periodo de inscripción, se armarán los fixtures de cada competencia.

Las disciplinas deportivas y categorías disponibles para competir se detallan a continuación.

Disciplinas adaptadas (personas con discapacidad)

 

ActividadRamaAño de nacimiento
Atletismo adaptadoMixto2008-2009-2010-2011
Basquet 3×3 adaptadoMixto2010-2011-2012-2013-2014
BocciaMixto2018-2009-2010-2011-2012-2013
GoalballMixto2008-2019-2010-2011-2012-2013
Natación adaptadaMixto2010-2011-2012-2013-2014
Tenis de mesa adaptadoMixto2008-2009-2010-2011-2012-2013
Vóleibol sentadoMixto2008-2009-2010-2011-2012-2013

 

Deportes Convencionales

ActividadRamaAño de nacimiento
AtletismoMasculino y femenino2011-2012-2013
BádmintonMasculino y femenino2012-2013
Básquet 3 vs 3Masculino y femenino2012-2013
BMX FreestyleMasculino y femenino2012-2013-2014
BoxeoMasculino y femenino2010-2011
BreakingMasculino y femenino2011-2012-2013-2014
CanotajeMasculino y femenino2012-2013-2014
CiclismoMasculino y femenino2010-2011-2012
EsgrimaMasculino y femenino2013-2014-2015
FútsalMasculino y femenino2012-2013-2014
Gimnasia ArtísticaMasculino y femenino2013-2014-2015
Gimnasia RítmicaFemenino2012-2013-2014
Handball de playaMasculino y femenino2013-2014-2015
Hockey 7Masculino y femenino2012-2013-2014
JudoMasculino y femenino2012-2013
KarateMasculino y femenino2011-2012
Levantamiento OlímpicoMasculino y femenino2011-2012-2013
Lucha libreMasculino y femenino2011-2012-2013
NataciónMasculino y femenino2012-2013-2014
PádelMasculino y femenino2012-2013
Rugby 7Masculino y femenino2010-2011
SkateMasculino y femenino2010-2011-2012
TaekwondoMasculino y femenino2012-2013
TenisMasculino y femenino2010-2011-2012
Tenis de MesaMasculino y femenino2012-2013-2014

 

Personas Mayores

ActividadRamaEdad/año de nacimiento
AjedrezMixta+ 60-1966
Circuito de Habilidades MotricesFemenino y masculino+ 60-1966
NataciónFemenino y masculino+ 60-1966
Newcom (voleibol modificado)Femenino y masculino indistinto+ 60-1966
PádelFemenino y masculino+ 60-1966
OrientaciónFemenino y masculino+ 60-1966
SapoFemenino y masculino+ 60-1966
TejoFemenino y masculino+ 60-1966
TenisMixto+ 60-1966
Tenis de mesaMixta, Femenino y masculino+ 60-1966
TrucoFemenino y masculino+ 60-1966

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