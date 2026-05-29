Abrieron las inscripciones para Juegos Sanmartinianos
Ya se encuentran abiertas las inscripciones para los Juegos Sanmartinianos 2026 que organiza la Subsecretaría de Deportes de la Provincia, junto con las comunas de Mendoza. Las competencias están dirigidas a deportistas jóvenes de 10 a 18 años de distintas disciplinas, adaptados (personas con discapacidad) y mayores de 60 años.
Cada departamento organiza su competencia para seleccionar a los deportistas que competirán en la instancia provincial. Los ganadores de Mendoza competirán en los Juegos Deportivos Nacionales Evita.
Los deportistas que deseen participar de los Juegos Sanmartinianos que organiza la Municipalidad de Guaymallén, puede inscribirse hasta el 23 de junio. Para consultas pueden dirigirse al polideportivo Poliguay, ubicado en calle Gomensoro y 3 de febrero del distrito Belgrano, o por mensaje de Whatsapp 2616063452. Las inscripciones también se realizan en el Poliguay.
Los Juegos Sanmartinianos están dirigidos a deportistas de toda la provincia, como una herramienta que fomenta valores, hábitos saludables y un claro sentido social. Es una actividad inclusiva, participativa y formativa, que permite un camino hacia la igualdad de oportunidades en la competencia, así como también rescatar el valor del juego limpio, del trabajo en equipo, el respeto por el otro, la solidaridad y el placer del juego.
Una vez concluido el periodo de inscripción, se armarán los fixtures de cada competencia.
Las disciplinas deportivas y categorías disponibles para competir se detallan a continuación.
Disciplinas adaptadas (personas con discapacidad)
|Actividad
|Rama
|Año de nacimiento
|Atletismo adaptado
|Mixto
|2008-2009-2010-2011
|Basquet 3×3 adaptado
|Mixto
|2010-2011-2012-2013-2014
|Boccia
|Mixto
|2018-2009-2010-2011-2012-2013
|Goalball
|Mixto
|2008-2019-2010-2011-2012-2013
|Natación adaptada
|Mixto
|2010-2011-2012-2013-2014
|Tenis de mesa adaptado
|Mixto
|2008-2009-2010-2011-2012-2013
|Vóleibol sentado
|Mixto
|2008-2009-2010-2011-2012-2013
Deportes Convencionales
|Actividad
|Rama
|Año de nacimiento
|Atletismo
|Masculino y femenino
|2011-2012-2013
|Bádminton
|Masculino y femenino
|2012-2013
|Básquet 3 vs 3
|Masculino y femenino
|2012-2013
|BMX Freestyle
|Masculino y femenino
|2012-2013-2014
|Boxeo
|Masculino y femenino
|2010-2011
|Breaking
|Masculino y femenino
|2011-2012-2013-2014
|Canotaje
|Masculino y femenino
|2012-2013-2014
|Ciclismo
|Masculino y femenino
|2010-2011-2012
|Esgrima
|Masculino y femenino
|2013-2014-2015
|Fútsal
|Masculino y femenino
|2012-2013-2014
|Gimnasia Artística
|Masculino y femenino
|2013-2014-2015
|Gimnasia Rítmica
|Femenino
|2012-2013-2014
|Handball de playa
|Masculino y femenino
|2013-2014-2015
|Hockey 7
|Masculino y femenino
|2012-2013-2014
|Judo
|Masculino y femenino
|2012-2013
|Karate
|Masculino y femenino
|2011-2012
|Levantamiento Olímpico
|Masculino y femenino
|2011-2012-2013
|Lucha libre
|Masculino y femenino
|2011-2012-2013
|Natación
|Masculino y femenino
|2012-2013-2014
|Pádel
|Masculino y femenino
|2012-2013
|Rugby 7
|Masculino y femenino
|2010-2011
|Skate
|Masculino y femenino
|2010-2011-2012
|Taekwondo
|Masculino y femenino
|2012-2013
|Tenis
|Masculino y femenino
|2010-2011-2012
|Tenis de Mesa
|Masculino y femenino
|2012-2013-2014
Personas Mayores
|Actividad
|Rama
|Edad/año de nacimiento
|Ajedrez
|Mixta
|+ 60-1966
|Circuito de Habilidades Motrices
|Femenino y masculino
|+ 60-1966
|Natación
|Femenino y masculino
|+ 60-1966
|Newcom (voleibol modificado)
|Femenino y masculino indistinto
|+ 60-1966
|Pádel
|Femenino y masculino
|+ 60-1966
|Orientación
|Femenino y masculino
|+ 60-1966
|Sapo
|Femenino y masculino
|+ 60-1966
|Tejo
|Femenino y masculino
|+ 60-1966
|Tenis
|Mixto
|+ 60-1966
|Tenis de mesa
|Mixta, Femenino y masculino
|+ 60-1966
|Truco
|Femenino y masculino
|+ 60-1966