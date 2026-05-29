Abrieron las inscripciones para Juegos Sanmartinianos

Ya se encuentran abiertas las inscripciones para los Juegos Sanmartinianos 2026 que organiza la Subsecretaría de Deportes de la Provincia, junto con las comunas de Mendoza. Las competencias están dirigidas a deportistas jóvenes de 10 a 18 años de distintas disciplinas, adaptados (personas con discapacidad) y mayores de 60 años.

Cada departamento organiza su competencia para seleccionar a los deportistas que competirán en la instancia provincial. Los ganadores de Mendoza competirán en los Juegos Deportivos Nacionales Evita.

Juegos Sanmartinianos, afiche

Los deportistas que deseen participar de los Juegos Sanmartinianos que organiza la Municipalidad de Guaymallén, puede inscribirse hasta el 23 de junio. Para consultas pueden dirigirse al polideportivo Poliguay, ubicado en calle Gomensoro y 3 de febrero del distrito Belgrano, o por mensaje de Whatsapp 2616063452. Las inscripciones también se realizan en el Poliguay.

Los Juegos Sanmartinianos están dirigidos a deportistas de toda la provincia, como una herramienta que fomenta valores, hábitos saludables y un claro sentido social. Es una actividad inclusiva, participativa y formativa, que permite un camino hacia la igualdad de oportunidades en la competencia, así como también rescatar el valor del juego limpio, del trabajo en equipo, el respeto por el otro, la solidaridad y el placer del juego.

Una vez concluido el periodo de inscripción, se armarán los fixtures de cada competencia.

Las disciplinas deportivas y categorías disponibles para competir se detallan a continuación.

Disciplinas adaptadas (personas con discapacidad)

Actividad Rama Año de nacimiento Atletismo adaptado Mixto 2008-2009-2010-2011 Basquet 3×3 adaptado Mixto 2010-2011-2012-2013-2014 Boccia Mixto 2018-2009-2010-2011-2012-2013 Goalball Mixto 2008-2019-2010-2011-2012-2013 Natación adaptada Mixto 2010-2011-2012-2013-2014 Tenis de mesa adaptado Mixto 2008-2009-2010-2011-2012-2013 Vóleibol sentado Mixto 2008-2009-2010-2011-2012-2013

Deportes Convencionales

Actividad Rama Año de nacimiento Atletismo Masculino y femenino 2011-2012-2013 Bádminton Masculino y femenino 2012-2013 Básquet 3 vs 3 Masculino y femenino 2012-2013 BMX Freestyle Masculino y femenino 2012-2013-2014 Boxeo Masculino y femenino 2010-2011 Breaking Masculino y femenino 2011-2012-2013-2014 Canotaje Masculino y femenino 2012-2013-2014 Ciclismo Masculino y femenino 2010-2011-2012 Esgrima Masculino y femenino 2013-2014-2015 Fútsal Masculino y femenino 2012-2013-2014 Gimnasia Artística Masculino y femenino 2013-2014-2015 Gimnasia Rítmica Femenino 2012-2013-2014 Handball de playa Masculino y femenino 2013-2014-2015 Hockey 7 Masculino y femenino 2012-2013-2014 Judo Masculino y femenino 2012-2013 Karate Masculino y femenino 2011-2012 Levantamiento Olímpico Masculino y femenino 2011-2012-2013 Lucha libre Masculino y femenino 2011-2012-2013 Natación Masculino y femenino 2012-2013-2014 Pádel Masculino y femenino 2012-2013 Rugby 7 Masculino y femenino 2010-2011 Skate Masculino y femenino 2010-2011-2012 Taekwondo Masculino y femenino 2012-2013 Tenis Masculino y femenino 2010-2011-2012 Tenis de Mesa Masculino y femenino 2012-2013-2014

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