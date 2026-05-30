Presencia sanjuanina en la Copa Soul de Goalball en Brasil

En Joinville, municipio brasileño del estado de Santa Catarina, se llevó a cabo la Copa Soul de Goalball en las instalaciones del Gimnasio Deportivo Udesc. La competencia fue organizada por la Asociación Joinville para Integración de Personas con Discapacidad Visual (Ajidevi) y reunió a destacados equipos de Brasil y deportistas internacionales.

La provincia de San Juan tuvo representación a través de los jugadores Milagros Domínguez y Lautaro Fernández, ambos deportistas de la Secretaria de Deporte, quienes participaron defendiendo los colores del equipo APAC. En el caso de Mily, la invitación surgió debido a que forma parte oficialmente de dicha institución brasileña, mientras que Lautaro se incorporó al plantel masculino tras la salida de un jugador argentino.

Goalball, Valeria Tello entrenadora

Además de la presencia de los deportistas sanjuaninos, la entrenadora Valeria Tello también vivió una experiencia destacada en tierras brasileñas. Al arribar al torneo, le confirmaron que sería asistente técnica de ambos equipos de APAC, ocupando un lugar en el banco de suplentes durante la competencia.

Sin embargo, la sorpresa mayor para la entrenadora sanjuanina llegó cuando le otorgaron la conducción técnica del equipo ADEVLASC, institución que terminó siendo dirigida por Valeria durante el desarrollo del certamen.

Goalball, Joinville, Brasil

La participación sanjuanina en la Copa Soul de Goalball refleja el crecimiento y reconocimiento que continúan teniendo los representantes locales dentro del deporte adaptado a nivel internacional.