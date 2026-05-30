Leonardo Balerdi primer futbolista sanluiseño en un Mundial

Leonardo Balerdi escribió este jueves una página histórica para el deporte provincial. El defensor nacido en Villa Mercedes fue confirmado en la lista definitiva de la Selección argentina que disputará el Mundial 2026, convirtiéndose en el primer futbolista sanluiseño en integrar un plantel mundialista de mayores.

A los 27 años, el actual jugador del Olympique de Marsella coronó un proceso sostenido dentro del seleccionado nacional, donde formó parte de las convocatorias posteriores al Mundial de Qatar. Su nombre se mantuvo firme durante toda la etapa previa y finalmente fue incluido por el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

Formado en Sportivo Pueyrredón, Balerdi inició su carrera profesional en Boca Juniors y luego dio el salto a Europa, donde vistió las camisetas del Borussia Dortmund y del Olympique de Marsella, club del que hoy es capitán. Su crecimiento deportivo lo posicionó como uno de los defensores argentinos con mayor proyección internacional.

Leonardo Balerdi, de Villa Mercedes al Mundial

La confirmación generó una fuerte repercusión en San Luis, especialmente en Villa Mercedes, donde su trayectoria es motivo de orgullo comunitario. La provincia celebró la noticia que lo ubica en un lugar histórico para el deporte local.

La Selección argentina iniciará su participación mundialista el 11 de junio en la cita que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Balerdi ya se encuentra a disposición del cuerpo técnico y se sumará a los entrenamientos en la concentración nacional.

La hinchada del "Choco"

La pasión mundialista ya se vive en Villa Mercedes y los vecinos tendrán la oportunidad de ser protagonistas de un emotivo video de apoyo a la Selección Argentina y al futbolista villamercedino Leo Balerdi. La Municipalidad lanzó la convocatoria para participar de “La Hinchada del Choco”, una producción audiovisual que buscará reflejar el aliento de toda la ciudad para la Albiceleste y para uno de sus representantes más queridos: el defensor villamercedino Leonardo Balerdi, quien formará parte de la delegación argentina en la próxima Copa del Mundo.

La cita será el martes 2 de junio a las 16:00 horas en la Casa de los Artistas, sobre la tradicional Calle Angosta. La actividad será abierta a toda la comunidad y no requiere inscripción previa.

Los organizadores invitan a asistir con camisetas de la Selección, banderas, gorros, bombos, cornetas y todo lo necesario para crear una verdadera fiesta mundialista. Incluso las mascotas podrán sumarse con accesorios celestes y blancos.

“No hay cupos ni inscripción previa. Mientras más seamos, más lindo va a quedar el video”, expresaron desde la organización.

La iniciativa busca demostrar el orgullo que siente Villa Mercedes por tener a uno de sus hijos defendiendo los colores argentinos en la máxima cita del fútbol mundial y enviarle un mensaje de apoyo que llegue desde el corazón de toda la ciudad.

¡Es momento de ponerse la camiseta, llevar la bandera y ser parte del aliento que acompañará a Leo Balerdi y a la Selección Argentina

La lista completa de convocados Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. Defensores: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico y Facundo Medina. Mediocampistas: Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Valentín Barco. Delanteros: Lionel Messi, Nicolás González, Giuliano Simeone, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez, Thiago Almada y Nico Paz.

Fuente InfoMerlo y Somos Noticias Villa Mercedes