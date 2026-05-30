Leonardo Balerdi primer futbolista sanluiseño en un Mundial
Leonardo Balerdi escribió este jueves una página histórica para el deporte provincial. El defensor nacido en Villa Mercedes fue confirmado en la lista definitiva de la Selección argentina que disputará el Mundial 2026, convirtiéndose en el primer futbolista sanluiseño en integrar un plantel mundialista de mayores.
A los 27 años, el actual jugador del Olympique de Marsella coronó un proceso sostenido dentro del seleccionado nacional, donde formó parte de las convocatorias posteriores al Mundial de Qatar. Su nombre se mantuvo firme durante toda la etapa previa y finalmente fue incluido por el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.
Formado en Sportivo Pueyrredón, Balerdi inició su carrera profesional en Boca Juniors y luego dio el salto a Europa, donde vistió las camisetas del Borussia Dortmund y del Olympique de Marsella, club del que hoy es capitán. Su crecimiento deportivo lo posicionó como uno de los defensores argentinos con mayor proyección internacional.
La confirmación generó una fuerte repercusión en San Luis, especialmente en Villa Mercedes, donde su trayectoria es motivo de orgullo comunitario. La provincia celebró la noticia que lo ubica en un lugar histórico para el deporte local.
La Selección argentina iniciará su participación mundialista el 11 de junio en la cita que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Balerdi ya se encuentra a disposición del cuerpo técnico y se sumará a los entrenamientos en la concentración nacional.
La hinchada del "Choco"
La lista completa de convocados
Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.
Defensores: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico y Facundo Medina.
Mediocampistas: Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Valentín Barco.
Delanteros: Lionel Messi, Nicolás González, Giuliano Simeone, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez, Thiago Almada y Nico Paz.
Fuente InfoMerlo y Somos Noticias Villa Mercedes