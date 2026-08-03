Derrota de Independiente Rivadavia en Junin ante Sarmiento

Independiente Rivadavia sufrió la primera derrota en el certamen, por más que se remarque que presentó un equipo alternativo de suplentes y titulares, más los primeros que los segundos y lo que extrañó en la formación fue algunos futbolistas en posiciones no habituales, la rotación esta vez no funcionó.

No prevalecia un equipo sobre otro cuando el dueño de casa tuvo un tiro libre a favor, Martinez se hizo cargo la puso sobre la barrera venciendo a Bolcato que más allá de la excusa de poder estar tapado no respondió con seguridad, habiendo hecho poco y nada Sarmiento pasaba a ganar el partido.

Independiente Rivadavia, Sarmiento

Lo empató Independiente Rivadavia cuando tuvo un penal a favor, Matias Fernandez pateó, atajó el arquero Ayala, pero su rechazo fue capturado por el mismo jugador que esta vez no falló, era 1 a 1 que se ajustaba más a lo visto en el partido, pero no lo que sucederia despues, el segundo gol para Sarmiento de Junin.

Fue un golazo por la confianza de Mavilla que peleó una pelota, se tuvo confianza aún desde el suelo, quedo frente a Bolcato (otra floja respuesta) y le daba la victoria parcial para irse ganancioso en la primera etapa, Berti en la Lepra buscaba respuestas en el banco e ingresaban para el complemento los habituales titulares.

Se le achaca al DT haber puesto un equipo alternativo en este encuentro y que podría haberlo hecho el viernes en el partido siguiente de local ante Estudiantes de Rio Cuarto, cuidando jugadores para el dueño del martes de la semana que viene ante el Fluminense de Rio de Janeiro en el Maracaná por la Libertadores.

Es decir que la Lepra mendocina sigue peleando en los tres frentes, el Clausura donde sigue muy bien posicionado, la Libertadores donde deberá definir en el Bautista Gargantini con el Fluminense y hasta en la Copa Argentina, donde ya tiene rival: Aldosivi de Mar del Plata pero aún sin fecha de realización.

Síntesis

Sarmiento: 2

Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Julián Mavilla; Junior Marabel, Jonathan Herrera. DT: Facundo Sava./ Cambios: Ulises Giménez por Contrera, Diego Churin por Marabel y Gastón González por Mavilla, Gastón Arturia por Herrera.

Independiente Rivadavia: 1

Nicolás Bolcato; Alessandro Riep, Iván Villalba, Alejo Osella, Diego Crego; Tomás Bottari, Kevin Vázquez, Leonel Bucca, Rodrigo Atencio; Fabrizio Sartori, Matías Fernández. DT: Alfredo Berti. Cambios: Álex Arce por Fernández, José Florentín por Bottari y Luis Sequeira por Atencio, Gonzalo Ríos por Bucca, Juan Manuel Elordi por Sartori.

Goles: PT: 12: Martínez (S), 31: Fernández (IR), 36: Mavilla (S)

Árbitro: Pablo Echavarría./ Incidencias: Ayala contuvo penal a Fermández

Estadio: Eva Perón