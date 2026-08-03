Mendoza será sede de un foro sobre el vino

Workshop 2026

Wines of Argentina (WofA) realizará el próximo 18 de agosto una nueva edición de su Workshop Estratégico en Mendoza. El encuentro, dirigido exclusivamente a bodegas socias de la entidad, convocará a especialistas internacionales y referentes de la industria vitivinícola para analizar los cambios que atraviesan los principales mercados del vino y ofrecer herramientas para fortalecer la competitividad del sector.

Un encuentro para entender el nuevo escenario

Bajo el lema "Decodificando el Nuevo Mercado: Entendiendo a USA y Brasil frente a un cambio profundo", la jornada estará enfocada en brindar información actualizada sobre la evolución del consumo de vino y las oportunidades que presentan algunos de los mercados más relevantes para las exportaciones argentinas.

El objetivo es que las bodegas puedan conocer de primera mano las transformaciones que están modificando las decisiones de compra y adaptar sus estrategias comerciales y de comunicación a un contexto cada vez más dinámico. El workshop forma parte de las acciones que WofA impulsa para acompañar el crecimiento de la industria vitivinícola nacional y fortalecer el posicionamiento del Vino Argentino en el exterior.

Estados Unidos, Brasil y otros mercados en la agenda

La actividad estará organizada en bloques temáticos dedicados a distintos destinos estratégicos. Habrá una apertura conceptual sobre el contexto internacional, un análisis específico de los mercados de Estados Unidos y Reino Unido, un espacio exclusivo para Brasil y un segmento dedicado a la actualidad de Canadá y México.

La propuesta busca ofrecer una visión integral de los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector exportador. Además, permitirá intercambiar experiencias y conocer tendencias vinculadas con el comportamiento de los consumidores, las nuevas dinámicas del comercio y los cambios que ya impactan en la industria del vino a nivel global.

Flyer - Workshop 2026

Referentes internacionales compartirán su experiencia

El workshop contará con la participación de especialistas internacionales y referentes del sector como Lulie Halstead, Christian Burgos, Priscilla Hennekam, Juan Park, Cristian Yanzón y Verónica Kathuria, quienes compartirán sus análisis sobre la evolución del consumo y las perspectivas de los mercados prioritarios para el vino argentino.

La CEO de Wines of Argentina, Magdalena Pesce, destacó que comprender las nuevas reglas del mercado resulta fundamental para sostener la competitividad internacional de las bodegas. Según señaló, la entidad trabaja de manera permanente para acercar información estratégica, herramientas de análisis y espacios de intercambio basados en experiencias concretas que permitan acompañar el desarrollo de la industria y consolidar la presencia del Vino Argentino en los principales mercados del mundo.