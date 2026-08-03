La UNCUYO reabrió sus servicios odontológicos

La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Cuyo volvió a poner en funcionamiento sus servicios de atención para la comunidad. Con 11 prestaciones disponibles, la propuesta incluye desde guardias y tratamientos especializados hasta atención para niños, adultos mayores y personas con discapacidad. En 2024, cerca de 30.000 pacientes recibieron asistencia en sus consultorios.

Atención integral con costos más bajos

Los servicios se brindan en el Edificio de Clínicas, ubicado en el ala Este de la Facultad de Odontología, dentro del Campus de la UNCUYO. Las prestaciones están a cargo de profesionales junto a estudiantes avanzados de la carrera, quienes desarrollan su formación bajo supervisión docente. Uno de los principales beneficios para los pacientes es el costo de la atención, ya que los tratamientos pueden representar un ahorro de hasta el 40% respecto de los valores habituales de un consultorio privado.

Para solicitar turnos, los interesados deben comunicarse por WhatsApp al 2616795325, mientras que las consultas se reciben en el 2613403324, también exclusivamente por esa vía.

Once servicios para distintas necesidades

La oferta abarca una amplia variedad de especialidades. Entre ellas se encuentran la Guardia, Diagnóstico y Derivación de Pacientes, que atiende urgencias sin turno de lunes a viernes por la mañana, y el Centro Odontológico Digital, equipado con tecnología de diseño asistido para distintos tratamientos. También funcionan los servicios de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial, Estomatología y Medicina Bucal, donde se diagnostican y tratan lesiones, enfermedades de la mucosa oral y se realizan acciones de prevención del cáncer bucal.

Además, la facultad cuenta con un Centro Odontológico Materno Infantil para embarazadas, bebés y niños de hasta cinco años, un espacio específico para la atención de personas con discapacidad y otro destinado exclusivamente a adultos mayores de 60 años. A ello se suman el servicio de Tratamiento del Dolor Orofacial, Imagen Diagnóstica con tomografía Cone Beam, Anatomía Patológica y un área de Psicología orientada a la promoción de la salud integral.

Tecnología y formación al servicio de la comunidad

Además de brindar atención odontológica, la Facultad de Odontología cumple un rol clave en la formación de nuevos profesionales y en la incorporación de tecnología aplicada a la salud. Uno de los recursos más destacados es el servicio de Imagen Diagnóstica, que dispone de un tomógrafo Cone Beam capaz de generar imágenes tridimensionales de alta precisión utilizando una dosis de radiación inferior a la de los tomógrafos médicos convencionales.

Este equipamiento permite mejorar la calidad de los diagnósticos y posiciona al área de salud de la UNCUYO entre las instituciones con tecnología de vanguardia en la región. Con esta nueva etapa de atención, la universidad reafirma su compromiso con la extensión universitaria y el acceso a servicios de salud bucal de calidad para la población mendocina, combinando asistencia, formación académica e innovación tecnológica en un mismo espacio.