Tercera victoria al hilo de Deportivo Maipú

Lo más importante para el Cruzado es que dejó el último lugar en la tabla gracias a los 9 puntos, de 9 en juego, pero esta levantada deberá ratificarla con un duelo muy especial, con otro comprometido, Alvarado y en Mar del Plata.

Dos minutos de juego y gol maipucino,mejor no podían salir las cosas,abrir el camino de la victoria con un gol en el amanecer del partido (cabezazo de Moyano) y pudo haber sentenciado el resultado cuando tuvo un penal a favor, pero el arquero Mattalia le detuvo el remate a Almirón.

Dos jugadores vieron la roja, primero Bustos en la visita, no pudo aprovecharlo Maipú porque algunos minutos despues Ostachuk en el local también tuvo que irse a las duchas antes al ser expulsado.

Maipu no sufrió demasiados sobresaltos, la Academia cordobesa tampoco no le presionó demasiado, perdió la posibilidad de algún otro gol para no esperar con tanta ansiedad la finalización del partido.

Tristán Suárez, Patronato y ahora Racing de Córdoba, tres triunfos al hilo para Deportivo Maipú, dejó el ultimo lugar,pero ojo, está penúltimo y la reglamentación de la Primera Nacional y esta dice que el tercer descenso lo definen los dos penúltimos y Maipú se encuentra en ese lugar y está urgido a salir de la misma.

Además del torneo de la Primera Nacional todavía le queda al Deportivo Maipú su compromiso con Juventud Unida-Universitario de San Luis por Copa Argentina. No está definido el escenario pero seria el miercoles 17 del corriente.

Síntesis:

Deportivo Maipú: 1

Juan Pablo Noce; Santiago Moyano, Felipe Coronel, Patricio Ostaschuck y Emiliano Ozuna; Fausto Montero, Rodrigo Ramírez, Juan Cruz Arno y Matías Viguet; Ezequiel Almirón y Misael Sosa. DT: Juan Manuel Sara./ Cambios: Alejandro Prieto x Sosa, Federico Rasic x Almiron, Gastón Mansilla x Arno, Andres Lioi x Viguet.

Racing (Cba): 0

Joaquín Mattalia, Juan Cruz Argüello, Wilfredo Olivera, Elías Fugas y Fernando González; Alan Olinik, Abel Bustos, Leandro Fernández y Axel Oyola; Matías Pardo y Bruno Nasta. DT: Juan Carlos Olave./ Cambios: Nicolas Sánchez x Pardo, Sebastián Marfort x Olinick, Gonzalo Rostagno x Oyola, Diego García x González, Rodrigo Sayavedra x Argüello.

Goles: PT: 2: Moyano (DM)

Árbitro: Adrián Franklin/ Expulsados Bustos y Ostachuk/ Mattalía detuvo penal a Almirón.

Estadio: Omar Higinio Speerdutti

Fotos Prensa Club Deportivo Maipú