Miles de corredores vivieron la experiencia Maratón Mendoza

Organizada por la Fundación Filipides, el Maratón Internacional de Mendoza celebró su edición 24 con la participación de más de 9. 500 inscriptos mil runners que se sumaron en las diferentes distancias del evento. Maraton, Media Maratón, 10 k y una distancia recreativa de 4k

Como siempre, lo distintivo de la prueba es que consta de 4 largadas en diferentes escenarios típicos de Mendoza y una sola llegada, en el corazón del Parque General San Martín. Sin duda uno de las competencias con paisajes más atractivos del circuito de maratones: montañas, rios, viñedos y una llegada imponente en los majestuosos Portones del Parque General San Martin.

La MIM, ha sido declarada nuevamente de interés Nacional por Presidencia de la Nación, por su aporte y por fomentar el deporte, la cultural, el turismo y el considerable impacto económico que deja en el país y en la Provincia de Mendoza, fundamentalmente en los rubros de comercio y turismo. A esta distinción se le suman las realizadas a nivel provincial y por la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza, del Ministerio de turismo y de Deportes de la Porvincia de Mendoza.



Por otra parte, La IAAF (International Association of Athletics Federations ) y AIMS (Association of International Marathons and Distance Races) otorgaron a la MIM, el certificado internacional, por el cual homologan la distancia del circuito.

La “MIM” fue elegida como clasificatoria de gran campeonato mundial en el año 2020 y el 2022 y el 2023, 2024 del AbbottWMM Wanda Age Group World Championships a disputarse en Bank of America Chicago Marathon on October.una de las tres ciudades de Latinoamérica con San Pablo y Santiago de Chile, y

al igual que las ciudades de Londres, Berlín y New York.

Este año, se suman premios especiales: por un lado, y por cuarto año se distinguirá a los mejores mendocinos en el circuito de la distancia madre de 42 km, denominado Cristian Malgioglio, en honor al primer atleta que conquistó esta prueba. Por otra parte, se agrega una condecoración al mejor atleta.

Lo destacable de esta edición es que por primera vez los corredores de Mendoza, representan menos de un 40%, cuando habitualmente eran un 60%. Esto habla de la importancia del impacto económico que genera este evento. “el Maratón se ha ido consolidando año tras año en un atractivo más Mendoza.

Además, tiene un impacto económico creciente principalmente en rubros comercio y turismo. que se traduce en más renta y empleo en la provincia de Mendoza y su marca destino.

La MIM ha tenido en forma creciente, fuerte impacto que sobre la renta y el empleo de la economía mendocina, fundamentalmente siendo el turismo, el comercio y propagación de los habitos saludables, los grandes ganadores del evento, en un contexto económico complejo, Mendoza gozo casi de plena ocupación en los servicios turísticos y comercios.

Con más del 60% de corredores que visitaron la provincia, hubo runners de todo el país, como

también presencia de representantes de Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Serbia, Republica

Checa, Italia, Suecia, Perú, Polonia, Ecuador y Suiza, entre otras nacionalidades.

Bajo la organización de la Fundación Filípides y con la primera edición realizada en 1999, la

prueba tuvo el arco de llegada detrás de los emblemáticos portones. El inicio de los 42

kilómetros fue en los Puentes de Cacheuta, mientras que la media maratón comenzó en el

Barrio Vistalba, en Luján de Cuyo, y los 10k empezaron en la Rotonda Los Palmares. Por último, la carrera participativa de 4k se desarrolló con el inicio y llegada en el Parque San Martín.



Los ganadores

La clasificación general de la Maratón lo tuvo al local Carlos Becerra como el más rápido, con

un tiempo de 2 horas, 21 minutos y 32 segundos.

Becerra, especializado en trail running e integrante del Seleccionado Nacional, recibió el

premio al mejor corredor de la Provincia de manos de Carlos Magioglio, el atleta mendocino

más ganador de la Maratón Internacional, quien estuvo acompañado por su esposa y dueña

del récord de circuito, Adela Barrios.

Entre las damas, la ganadora fue Luciana Lucero en un final cerrado, cruzando la meta en 2

horas, 55 minutos y 35 segundos.

42k

Caballeros

1 Carlos Becerra 2.21.32, quien volvió a subir al podio mejorando en casi 3 minutos su marcadel año pasado que también lo llevo al podio y casi llegando al podio del circuito

2 Sergio Hoffman 2.28.22, bonaerense

3 Bruno Barsotti 2.30.36, de San Martin

Damas

1 Luciana Lucero 2.55.35, de Cordoba

2 Belén Alegre 2.56.35, de San Martin

3 Giovanna Chiquiloff Damiani 2.56.51, de Brasil

21k

Caballeros

1 Matías Velázquez 1.07.44

2 Matías Videla 1.07.50

3 Gustavo Frencia 1.08.17

Damas

1 Fernanda Martínez 1.19.40

2 Ailín Funes 1.20.21

3 Andrea Quiroga 1.22.40

10k

Caballeros

1 Juan Martín Fernández 30.54

2 Roque Benegas 31.20

3 Eric Camarote 31.53

Damas

1 Lorena Cuello 35.59

2 Paula Yacante 37.39

3 Agostina Atencio 37.53

Foto: Javier Pringles - Info Running