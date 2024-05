GEPU perdió con Suardi y quedó eliminado de los playoffs

No pudo. GEPU cayó ante Sportivo Suardi de Santa Fe en el duelo clave por los cuartos de final de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet. El “Lobo” debía obtener el triunfo en este duelo clave para revertir una desventaja de 2-0. Pero no se dio.

El marcador concluyó en 76-63 en el Estadio “Emilio Perazzo” de la ciudad de San Luis.

El primer cuarto terminó igualados en 14. Sportivo Suardi tuvo un gran comienzo y llegó a estar 7 a 0 en el tanteador, pero el “Lobo” logró recuperarse. En el segundo, el conjunto sanluiseño se recuperó y llevó el tanteador en 36-29.

Todo cambió en el tercer cuarto. Suardi recuperó la memoria y lo dio vuelta con una gran diferencia: 59-49. La última parte del encuentro no fue distinta. El conjunto santafesino no hizo más que estirar el marcador y ya no hubo esperanzas para los sanluiseños.

GEPU fue a la reclasificación, venció a Independiente de Santiago del Estero, y en el cruce con Suardi no pudo dar el salto a otra ronda.

Pese a un buen año, desde la Secretaría de Deporte ya le avisaron a la dirigencia que para el próximo torneo el apoyo económico será menor; por consiguiente, habrá que esperar por un equipo que estará lejos de pelear cosas importantes, y muy lejos de potenciar a los jugadores locales.

