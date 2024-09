Más que sumar un punto el Tomba perdió dos

De haber ganado Godoy Cruz estaría tercero en la tabla anual en zona de clasificación de la Libertadores, pero el empate ante el último de la tabla de posiciones lo deja afuera, como no lamentarlo si además el conjunto santiagueño desde los 25 minutos del primer tiempo jugó con un hombre menos.

Pero el Tomba no lo supo o no pudo rematarlo tras ir ganando con ese golazo de tiro libre de Gonzalo Abrego (segundo al hilo porque la fecha anterior le habia marcado a Lanús) y los santiagueño se animaron y aprovechando un error en el fondo sobre todo de su arquero Petroli llegó a la igualdad.

No es que el Expreso mendocino no se haya recuperado del golpe de la eliminación de la copa Argentina, goleada incluida ante Independiente de Avellaneda, pero si repitiendo errores mostrados ante el Rojo, no podía liquidarlo y tampoco el Gato Oldrá encontró las variantes para aprovechar el hombre de más y llegar al segundo tanto tranquilizador.

Todo lo contrario para De Felipe, el técnico del ferroviario, avisó una vez, otra, y en la siguiente facturó más allá que fallaron atrás, pero el rival tuvo su premio, todo lo contrario del equipo mendocino que solo se acercó a la valla santiagueño en dosis homeopáticas.

Negocio para Central Córdoba el empate y gran pesar de Godoy Cruz que tenía la gran chance por el rival en si y las circunstancias del juego, ir ganando con un tiro libre, que el rival jugara casi todo el partido con un hombre menos y por sobre todo estar ocupando el tercer lugar en la tabla anual y en zona de Copa Libertadores.

El próximo juego (despues de la fecha por las Eliminatorias) será nuevamente de local ante Sarmiento de Junin, y en la de Octubre se completaría el suspendido encuentro ante San Lorenzo en Mendoza (estaban uno a uno)

En la tabla de la Liga Profesional Godoy Cruz está lejos, puesto 14 con 17 puntos y en la Anual en el 4to lugar con 46 puntos al igual que Boca pero peor diferencia de gol.

Ahí están en la sumatoria de puntos de los dos torneos, Velez Sarsfield 52, Talleres de Córdoba 47, Boca Juniors 46 (hasta aca los que clasifcan a la Libertadores 2025, para la Sudamericana Godoy Cruz 46, Racing y River 45, Unión 43, Instituto y Lanús 41 (Estudiantes 43, ya está clasificado por haber ganado la Copa de la Liga, el torneo del primer semestre)

Sintesis:

Godoy Cruz: 1

Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Martín Luciano; Vicente Poggi, Bruno Leyes, Gonzalo Abrego; Facundo Altamira, Salomón Rodríguez y Daniel Barrea. DT: Daniel Oldrá. / Cambios: Elías Pereyra x Luciano, Gastón Moreyra x Leyes, Juan Bautista Cejas x Barrea, Facundo Ardiles x Arce, Mariano Santiago x Poggi.

Central Córdoba: 1

Luis Ingolotti; Rafael Barrios, Lucas Abascia, Sebastián Valdez, Juan Meli; Rodrigo Atencio, Kevin Vázquez, José Florentín, Matías Godoy; Lucas Varaldo, Elías Cabrera. DT: Omar De Felippe./ Cambios: Federico Andueza x Cabrera, Iván Pillud x Barrios, Manuel Palavecino x Atencio, Luis Miguel Angulo x Godoy, Matías Benitez x Varaldo.

Goles: PT: 29: Agrego (GC) / ST: 26: Florentin (CC)

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Malvinas Argentinas.



Fotos: Prensa Godoy Cruz