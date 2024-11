Techint entregó más de 1300 becas a estudiantes

El primer acto de entrega se realizó en la Escuela Técnica Roberto Rocca de Campana, con la presencia de Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint. Además, el Grupo Techint junto con la Academia Nacional de Ingeniería, entregaron el premio al Docente Destacado de Ingeniería.

El Grupo Techint otorgó 1328 Becas Roberto Rocca a estudiantes secundarios y universitarios que se destacan por su desempeño académico. Este aporte, que la empresa realiza en sus comunidades de influencia hace 48 años y tiene como objetivo acompañar a jóvenes de nivel secundario y universitario que se destacan por su excelencia académica y compromiso a largo plazo, y que requieren apoyo económico para poder continuar con sus estudios.

El acto central de entrega de las Becas Roberto Rocca se desarrolló en la Escuela Técnica Roberto Rocca de Campana y fue encabezado por el presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca. También contó con la participación de Guillermo Hang, vicepresidente del Grupo Techint; Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris Cono Sur; Erika Bienek, directora global de Relaciones con la Comunidad; y Oscar Vignart, presidente de la Academia Nacional de Ingeniería.

“Nuestro grupo tiene una visión de estructura, de proyectos, que crea oportunidades desde lo económico, social y civil. Creamos oportunidades de estudio y trabajo, y tenemos que reconocer y premiar a quienes saben aprovecharlas. Esta es hoy nuestra convicción y es el rol del Grupo en cada una de las comunidades donde estamos presentes”, dijo Rocca frente a los becados. “El mérito tiene valor, es un componente fundamental sobre el cual construimos una comunidad, una sociedad, un país. Espero que esto los impulse a seguir persiguiendo los valores asociados al desarrollo de talento. También quiero felicitar a las familias. Detrás de cada alumno hay un mundo que los sostiene, los empuja y ayuda a mantener sus determinaciones”, concluyó.

Por su parte, Martínez Álvarez dijo “Tenaris cumple casi 50 años en el programa de Becas. Esto muestra nuestra presencia permanente en la comunidad y el valor que le da la empresa a la educación como un motor de desarrollo de individuos, de comunidades y de todo el país”. Finalizó su discurso contando la historia de Camila: “Recibió tres años seguidos la beca Roberto Rocca. Hizo una práctica profesionalizante en la compañía, participó en el programa de Gen Técnico Roberto Rocca y hoy está trabajando en una empresa de automación contratista. Tuvo la oportunidad de participar en nuestro proyecto de inversión de este año del Horno Consteel y viajó a Europa para interactuar con la gente de Tenova, la empresa que nos proveía la ingeniería. Y esa fue la primera vez que se subió un avión”.

El programa de becas a estudiantes secundarios es una de las iniciativas más antiguas del Grupo Techint y con mayor presencia a nivel mundial. Comenzó a implementarse en 1976 en Argentina, entregándose inicialmente a hijos de empleados. En 2006, se abrió a todos los estudiantes de las comunidades en las que las empresas del Grupo Techint están presentes. Hoy en día, el programa se implementa en 18 países.

Las becas secundarias ponderan la situación socioeconómica de la familia, la excelencia académica y qué metas a largo plazo tienen los estudiantes como criterio para la asignación de la beca, con el objetivo principal de contribuir a la igualdad de oportunidades y la movilidad social. El 70% de los becados secundarios pertenecen a escuelas técnicas, y las mujeres representan un 46% de ese total. Se otorgan en 14 comunidades donde las empresas Tenaris, Ternium, Tecpetrol y Techint Ingeniería & Construcción tienen operaciones industriales, yacimientos u obras de infraestructura (Aguaragüe, Añelo, Campana, Catriel, Comodoro Rivadavia, Ensenada, Gral. Pacheco, Rada Tilly, Ramallo, Rincón de los Sauces, San Nicolás, Senillosa, Villa Constitución y Zárate). Se entregaron más de 14 mil becas desde el comienzo del programa.

Por su parte, las becas universitarias nacionales comprenden a un total de 228 becados en 19 universidades públicas y privadas de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén, San Juan, Santa Fe y Tucumán. Se trata de estudiantes de carreras de Ingenierías y Geociencias. Estas becas se renuevan anualmente dependiendo del rendimiento del estudiante. Actualmente, las tres carreras con más becados son ingeniería mecánica, eléctrica y electrónica, representando el 66% de los becados. Las becas fueron otorgadas a alumnos y alumnas de 10 carreras diferentes. Esta iniciativa busca apoyar el desarrollo de profesionales en los sectores industriales con mayor potencial de crecimiento, ante la escasez de estos perfiles.

“Sin la Beca Roberto Rocca no hubiera podido estudiar en la universidad. Vengo de Huaguelén, un pueblo de 6 mil personas. Sin este incentivo no podría estar hoy a menos de dos años para recibirme. Mi mamá siempre me impulsó a no rendirme ni renunciar a mis sueños, sin ella esto tampoco sería posible”, señaló Magalí Schmitz, becaria universitaria Roberto Rocca y estudiante de 3er año de la Licenciatura en Geofísica de la Universidad Nacional de La Plata.

Un premio que pondera el rol docente en la formación de las próximas generaciones

Se hizo entrega, por primera vez, del Premio al Docente Destacado de Ingeniería con el objetivo de valorar el rol docente en carreras de grado reconociendo la excelencia y el impacto significativo en la formación de los futuros ingenieros. El premio fue otorgado a el Dr. Ing. Marcelo García Rodríguez, profesor titular de Mecánica de Fluidos en la Universidad Nacional de Córdoba con amplia trayectoria en el ámbito académico y de investigación en recursos hídricos. Fue distinguido por su capacidad de inspirar, enseñar de forma clara y desafiante, y dejar una huella perdurable entre sus colegas como en sus alumnos y en la comunidad.

“Mi vocación la descubrí cuando me acerqué a la comunidad. En Córdoba hubo inundaciones muy fuertes en el año 2014-2015, yo estaba muy cómodo en mi laboratorio y la gestión en ese momento dijo por favor salgan y ayúdennos a cuantificar lo que está pasando. Y me encontré con que el aula era mucho más grande que lo que yo pensaba, que el conocimiento estaba en la comunidad. Las aulas exceden los espacios físicos. La escuela empieza en Jujuy y termina en la Antártida”, comentó García Rodríguez durante un panel moderado por Sebastián Davidovsky.

Además, se entregaron dos menciones de honor. Los reconocimientos fueron a la Dra. Ing. Miriam Castro, profesora titular de Operaciones y Fenómenos de Transporte en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y al Dr. Ing. Cristian De Ángelo, profesor asociado de Electrotecnia en la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba.

El Grupo Techint ideó junto a la Academia Nacional de Ingeniería la gestación del premio, la organización y la evaluación final de los candidatos. Comprometió asimismo su apoyo para futuras ediciones, asegurando la continuidad y relevancia de este reconocimiento, del que participaron 20 facultades de ingeniería de universidades argentinas de 11 provincias.