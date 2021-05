Inscriben para la Diplomatura en Inglés Jurídico basado en Derechos Humanos

La diplomatura es dictada por los profesores Daniela Alejandra Zabala, abogada y especialista en Derechos Humanos, el profesor de inglés Tomas Mario Costanzo, licenciando en filosofía por UNTREF, y la Dra. Adela Perez del Viso, abogada y profesora de Ingles, especialista en educación y derechos humanos, autora de diversas publicaciones.

La propuesta de este curso en ingles juridico para derechos humanos fue presentada y publicada en las JORNADAS JATIC 2019 como fenómeno de Innovación Educativa.

A traves de este curso, los profesores y estudiantes realizan un recorrido por un conjunto de tratados internacionales, todos referidos a derechos humanos, como también resoluciones judiciales internacionales y criterios aplicables; y el recorrido es en inglés. Se estudia también cómo se pueden aplicar estos criterios en Argentina, particularmente en algunos casos judiciales que últimamente han recaido en la C.I.D.H.

La propuesta está dirigida a profesionales y estudiantes del área del derecho (abogados, notarios, martilleros, y sus estudiantes) y del área de inglés (profesores y traductores de inglés y sus estudiantes). Se certifica la diplomatura, que cuenta con resolucion del Consejo directivo de la Universidad Católica de Cuyo sede San Luis, con 120 horas virtuales.

Esta diplomatura se realiza a través de una plataforma virtual no sincrónica (no es necesario "estar en el momento" para realizar las actividades), y hay una clase sincrónica de conversación, los viernes, que es optativa, compartida con Seminario de Inglés Jurídico (curso en inglés que refiere a Derecho comercial), grabada y posteada en el aula virtual para posterior visualización de los que no pudieron concurrir.

Si bien se planteó como fecha de inicio el 7 de mayo, se ha extendido la inscripción e inicio del aula virtual hasta el 21 de mayo de 2021.



Los interesados en mayor información puede pinchar AQUI