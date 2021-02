Bochini volvía a la cancha para jugar oficialmente a los 53 años

Fue en un partido por el torneo Argentino C ante Deportivo Argentino, de Pehuajó. En su anterior campaña profesional sólo había vestido la camiseta de Independiente.

Ahora sólo jugó 43 minutos y su equipo venció 2-1.

Esto decía el "Bocha" tras el partido en declaraciones que reproduce el sitio de TyC Sport : "La verdad que podía haber jugado mejor. En enero y febrero no hice nada y eso lo noté, porque a fines del año pasado participé de varios amistosos y estaba mejor", empezó con su autocrítica el Bocha. "Pero la verdad es que me voy muy feliz por la gente, por todo lo que me brindaron desde que llegué a la ciudad. Es bravo jugar con pibes que están en competencia permanente. Pero haber entrado a la cancha y disfrutado la mayor parte del partido que pude fue algo maravilloso que debo agradecerle a todos".