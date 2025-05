El ciclismo sanjuanino con medallas en todas las categorías

Con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno de San Juan, la Selección Sanjuanina de ciclismo en ruta pudo viajar a Recreo, en la Provincia de Catamarca, ciudad que desde el jueves 15 al domingo 18 de mayo fue sede del Campeonato Argentino de Ruta 2025, competencia que organizó la Asociación Ciclista Catamarqueña y fiscalizó la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta (FACPyR).

El selectivo de San Juan, representante de la Federación Ciclista Sanjuanina, tuvo un balance grupal de excelencia, ya que ganó medallas en todas las categorías del ciclismo convencional y adaptado. Además, una vez concluido el certamen deportivo, la Sanjuanina se consagró campeona del medallero final de preseas.

Esta competencia es la más importante de Argentina en lo que refiere a ciclismo en ruta a nivel de selecciones provinciales (federaciones y/o asociaciones). Hubo presentes participantes mujeres y hombres de todo el país, quienes corrieron en contrarreloj individual y/o etapa en línea.

A continuación, el resumen deportivo de la Selección Sanjuanina:

Convencional

Oro (2): Delfina Dibella (contrarreloj individual en Damas Sub 23) y Leonardo Cobarrubia (etapa en línea en Varones Elite).

Plata (5): Maribel Aguirre (contrarreloj individual en Damas Elite), Ángel Oropel (contrarreloj individual Varones en Sub 23), Delfina Dibella (etapa en línea en Damas Sub 23), Nicolás Tivani (etapa en línea en Varones Elite) y Lisandro Bravo (etapa en línea en Varones Sub 23).

Bronce (2): Maribel Aguirre (etapa en línea en Damas Elite) y Ludmila Aguirre (etapa en línea en Damas Sub 23).

Con estas 9 medallas, la Selección Sanjuanina que dirige el entrenador Sergio Aguirre finalizó en el primer puesto del medallero del Campeonato Argentino de Ruta 2025. La selección de Córdoba, que también obtuvo dos oros, terminó en el segundo puesto porque cosechó una sola de plata, a diferencia de las cinco sanjuaninas. Tercera y cuarta en el clasificador final de medallas quedaron ACCOS y ACOBA con un oro y un bronce respectivamente.

Párrafo aparte para Mateo Kalejman. En este Campeonato Argentino, el ciclista sanjuanino representó a la federación bonaerense ACINPROBA. Y ganó la medalla de oro en la prueba contrarreloj individual, en la categoría Varones Elite. A fines de abril, en Punta del Este –Uruguay-, el joven de 20 años se consagró campeón panamericano, en la misma especialidad, pero en la divisional Sub 23.

Adaptado

Oro (7): Sebastián Fernández (contrarreloj y etapa en línea en handbike), Magdalena Sergo (contrarreloj en C3), Maximiliano Pérez con su guía William Quintero (contrarreloj y etapa en línea en tándem) y Braian Guajardo (contrarreloj y etapa en línea en triciclo).

Plata (6): Alejandro Pereyra (contrarreloj y etapa en línea en C4), Omar Rodríguez con su guía Jonathan Iturat (contrarreloj en tándem), Enzo Delgado (contrarreloj y etapa en línea en triciclo) y Sergio Gómez (etapa en línea en C4).

Bronce (3): Sergio Gómez (contrarreloj en C4) y Alfredo Ramón Tejada con su guía Maximiliano Olmedo (contrarreloj y etapa en línea en tándem).



Delegación completa de la Selección Sanjuanina, compuesta por 39 ciclistas (32 varones y 7 damas):

Convencional (28)

Damas | Sub 23: Samara Medrano, Ludmila Aguirre y Delfina Dibella.

Damas | Elite: Maribel Aguirre, Ana Pilar Amarfil y Romina Ayelén Alarcón.

Varones | Sub 23: Ángel Oropel, Lisandro Bravo, Santiago Uriel Videla, Ramiro Pérez, Lautaro Uriel Naveda, Cristian Domínguez, Lucas Facundo Castro, Fabricio Uriel Sisterna, Fabricio José Ortega, Alexander Moreno y Milton Leandro Guzmán.

Varones | Elite: Nicolás Tivani, Cristian Romero, Gerardo Tivani, Rodrigo Daniel Díaz, Agustín Videla, Kevin Castro, Mauricio Domínguez, Exequiel Alarcón, Gustavo Albarracín, Emil Caliva y Leonardo Cobarrubia.

Adaptado (11)

Damas: Magdalena Sergo (C4).

Varones: Enzo Delgado y Braian Guajardo (T1); Alejandro Pereyra (C4); Maximiliano Pérez, Alfredo Ramón Tejada, William Quintero, Omar Rodríguez y Maximiliano Olmedo (MB); Sergio Gómez (C3); y Sebastián Fernández (MH3).

Créditos por fotografías: Adolfo Carrizo – Prensa FACPyR.