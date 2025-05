Coty Pezzotti correrá la clásica ciclística Boyacá

Después de una semana de mucho trajín en Colombia pudimos conversar un momento con la ciclista Sanjuanina Costanza Pezzotti, quien nos comentó que ya conoció a su nuevo equipo, (Pedalea Cycling Team) que cuenta con 14 años de existencia y su sede es la ciudad Capital de Bogotá, es un equipo experimentado en Colombia que participa en prácticamente todo el calendario anual de ruta y también en competencias internacionales, como la Vuelta a Guatemala, Vuelta a Costa Rica, Vuelta a Salvador, Vuelta a Panamá y participo hace unos años en la Vuelta a San Luis (Argentina)

"Mis primeros días han sido muy atareados ya que llegando tuve que ir a medirme mi ropa de competición y mi uniforme de presentación, además tuve la oportunidad de probar la nueva bicicleta Itook del equipo, conocer uno espónsor del Team donde me hicieron unos regalos que agradezco mucho. Luego de todo este periplo muy entretenido, por cierto, me

toco viajar a mi lugar de concentración que es donde viviré toda esta experiencia me refiero a la ciudad de Duitama en la provincia de Boyacá, dicho sea de paso, cuna de grandes corredores y escaladores colombianos como Oliverio Rincón, Nairo Quintana, Superman López etc."

Acá en Duitama reside prácticamente todo el equipo, estoy entrenando todos los días con mis nuevas compañeras he trabajado los primeros días muy suave para aclimatarme a la altura que es muy tenaz y subiendo poco a poco los puertos de montaña sin apurar el proceso qué según mi coach, dé quien hablare después, ya que es para hacer una nota

completa de su brillante carrera, me dijo que debutare en 10 días más en una clásica departamental acá en Boyacá. Como siempre estaré enviando información periódicamente para que mi gente de San Juan sepa que la bandera Argentina estará presente en La Vuelta a Colombia Femenina 2025"

