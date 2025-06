San Martin goleó a Gutierrez y perdió Huracán Las Heras

San Martin comenzó ganando "desde los vestuarios" como se dice en el argot futbolero, antes del minuto ya estaba en ventaja y eso les facilitó las cosas ante un herido Gutierrez que completó una rueda completa sin sumar puntos, despues vino el tanto del juventil Benedetti, casi sin respuestas animicas por parte del Perro, en el complento el "Cebolla" Olivarez sentenció la goleada,, para colmo en la escuadra celeste se fue expulsado Peña.

Sorpresiva fue la derrota de Huracán Las Heras de local frente al ascendente Atenas de rio Cuarto por 2 a 0. El Globo necesitaba un triunfo para cerrar otra fecha en lo más alto de la tabla de posiciones, pero con esta derrota quedó tercero con 18 puntos, a dos de los líderes Bolívar y Costa Brava.

Los resultados

Ciudad Bolívar 2 (Luciano Lapetina y Gonzalo Schonfeld) - Sportivo Estudiantes 0

San Martín 3 (Felpe Rivarola, Franceso Benedetti, Sebastián Olivares) - Gutiérrez 0

Huracán Las Heras 0- Atenas de Rio Cuarto 2 (Agustín Mansilla, Mateo Maná)

Argentino de Monte Maiz 0- Costa Brava 2 (Pablo Agüero,, Brian Alferez)

Fecha libre: Juventud Unida Universitario.

Las posiciones

Ciudad Bolívar y Costa Brava 20 puntos; Huracán Las Heras 18 puntos; Estudiantes y San Martin 14; Argentino, Atenas y Juventud Unida 13; Gutiérrez 4.

Próxima fecha (13°)

Atenas vs. Ciudad Bolívar; Costa Brava vs. Huracán Las Heras; Gutierrez vs. Deportivo Argentino; Juventud Unida Universitario vs, San Martín. Libre Estudiantes.

Sintesis

Atlético San Martín: 3

Facundo Abraham; Santiago Cuenca, Facundo Ruiz, Sebastián Olivares y Juan Marital; IJuan Almeida, Ignacio Castro, German Mayenfisch y Juan José Almeida; Felipe Rivarola y Valentín Mancini. DT: Christian Corrales./ Cambios: Nicolás Heiz x Rivarola, Ignacio Simionato x Marital, Valentin Mercado x Mancini, Lucas Carrizo x Mayenfisch, Ramiro Makarte x Castro.

Gutiérrez Sport Club: 0

Juan Martín; Pablo Peña, Fernando Meza, Alexis Viscarra y Jorge González; Nicolás Alí, Fernando Márquez, Joel Quiroga y Nicolás Arce; Julio Luquez e Ignacio Pipistrelli. DT: Leonardo D' Urso./ Cambios: ’ Erwin Miranda y Tomás Carrión x Viscarra y Luques, Facundo Reveco x Alí.

Goles: PT: 1: Rivarola (SM), 37: Benedetti (SM), / ST: 26: Olivares (SM)

Árbitro: Matías Billone (Santa Fe)./ Expulsado Peña

Estadio: Libertador General San Martín

Fotos: Prensa Atletico San Martin y Huracán Las Heras .