Resultados 4ta fecha

Argentino de Monte Maíz 1 (Paulo Oballes) - Gutiérrez Sport Club 0

San Martín de Mendoza 1 (Lucas Carrizo) - Juventud Unida Universitario de San Luis 1 (Martín Gómez)

Huracán Las Heras 1 (Fernando Cortez) - Costa Brava 1 (Nicolás Pacheco)

Ciudad Bolívar 2 (Elías Martínez y Khalil Caraballo) - Sportivo Atenas 0;

Libre: Estudiantes de San Luis.

Posiciones

Ciudad Bolívar, Huracán Las Heras y Argentino de Monte Maíz 7 puntos; Costa Brava 6; San Martín de Mendoza y Juventud Unida de San Luis 5; Gutiérrez de Mendoza 3; Sportivo Estudiantes 2; Atenas de Río Cuarto 0.

Próxima fecha (quinta)

Costa Brava vs. Ciudad Bolívar; Juventud Unida vs. Argentino; Gutiérrez vs. Huracán Las Heras; Atenas vs. Estudiantes de San Luis. Libre: San Martín.

El partido fue muy parejo. Hubo dos claras situaciones de gol durante el primer tiempo. A los 29 minutos, una gran atajada de Luciano Silva luego de un tiro libre de Huracán Las Heras que se desvía en la barrera y le queda a Emanuel Cerica que cabecea y el arquero de Costa Brava logra sacarla tras quedar a contrapierna.

A los 32, un tiro de esquina para Costa Brava desde la izquierda terminó en un gran centro al medio del área chica y el cabezazo de Jerónimo Gutiérrez que rebotó en el travesaño.

En la segunda parte, un tiro libre desde la derecha ejecutado magistralmente por Lautaro Ibarra permitió el anticipo en el primer vértice del área chica de Nicolás Pacheco que de cabeza la puso contra el palo izquierdo del arquero Cristian Aracena que no pudo sacarla y Costa Brava pasó a ganar por 1 a 0 a los 15 minutos.

A los 20, llegó la igualdad a través de un tiro de esquina desde la derecha que ejecutó Luciano Ortega y sorprendió en el anticipo Fernando Cortes que logró tocar el balón que tras pasar por varias piernas de jugadores de Costa que no la pudieron sacar se metió en el segundo palo.

El resultado fue justo, una vez más Costa estuvo cerca de ganarlo. Como sucediera en el primer partido ante Juventud Unida de San Luis no supo aguantar un poco más la diferencia que había obtenido luego de convertir el primer gol del partido. El empate de Huracán Las Heras llegó muy rápido, sin buscarlo demasiado, y sin permitirle a Costa defender su arco unos minutos más y gozar de alguna posibilidad de contra.

Síntesis:

Huracán Las Heras: 1

Cristian Aracena; Nahir Bonacorso, Tomás López, Enzo Montenegro y Juan Aguilar; Ignacio González, Nicolás Sandoval, Luciano Ortega y Francisco Agost; Ezequiel Cerica y Franco Juárez. DT: Gabriel Vallés. Suplentes: Santiago Grande; Bautista Aldunate, Lucas López, Eduardo Leiva, Matías Dieli, Gastón Muñoz y Fernando Cortes. Cambios: PT: Gastón Muñoz x Francisco Agost (lesionado). ST: Matías Dieli x Ignacio González; Fernando Cortes x Franco Juárez; Lucas López x Juan Aguilar.

Costa Brava: 1

Luciano Silva; Joaquín Garoni,Pablo Aguero, Brian Alferez y Nicolás Pacheco; Agustín López, Maximiliano Lara, Matías Rivas y Lautaro Ibarra; Uriel Iheara y Gernónimo Gutiérrez. DT: Rodrigo Chap. Suplentes: Maximiliano Díaz; Lautaro Velasco, Roque González, Adrián Arce, Alex Sosa, Juan Martín Amieva y Braian Noriega. Cambios: ST: Roque González x Agustín López; Adrián Arce x Lautaro Ibarra; Lautaro Velasco x Joaquín Garoni; Alex Sosa x Uriel Iehara; Juan Amieva x Jerónimo Gutiérrez.

Goles: ST: 15: Nicolás Pacheco (CB) 20; Fernando Cortés (HLH)

Árbitro: Fernando Rekers (Córdoba)

Cancha: Estadio General San Martín

