Se incendió un camión en la Autopista Serranías Puntanas

Este sábado 9 de agosto, alrededor de las 13:00, un camión Ford Cargo con acoplado se incendió mientras circulaba por la Autopista de las Serranías Puntanas ( ex RN7), en la zona del peaje La Cumbre en la provincia de San Luis

El vehículo, que transportaba bolsas de harina desde la provincia de Santa Fe hacia Mendoza, era conducido por un hombre de 50 años, domiciliado en Godoy Cruz, Mendoza. El chofer logró salir por sus propios medios antes de que el fuego consumiera la cabina y resultó ileso. Fue asistido en el lugar por personal médico del Sempro y luego trasladado al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” para su evaluación.

El incendio motivó un rápido despliegue de personal del Centro de Operaciones, la Dirección General de Bomberos, Bomberos Voluntarios de El Volcán, efectivos policiales y trabajadores del Ente Control de Rutas. Tras un arduo trabajo conjunto, las llamas fueron sofocadas con éxito.

De acuerdo con el informe de la Dirección General de Bomberos, el siniestro habría sido provocado por un sobrecalentamiento del motor, posiblemente vinculado a fallas en el sistema de enfriamiento o algún desperfecto mecánico.