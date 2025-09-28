Grave choque deja dos heridos en Luján de Cuyo

Un fuerte accidente vial ocurrido en la madrugada de este viernes dejó dos hombres con heridas de gravedad en el departamento de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza.

El siniestro se registró alrededor de las 06:00 en calle San Martín al 1400, cuando una Toyota Hilux que circulaba de este a oeste por calle Malabia intentó girar hacia el norte e impactó con un colectivo Iveco Daily. Producto del choque, la camioneta perdió el control, chocó contra un árbol y terminó dentro de una acequia, provocando que sus dos ocupantes salieran despedidos.

Según fuentes policiales, el conductor del Iveco, identificado como J.D.T. (44), resultó ileso y presentó un dosaje alcohólico de 0,00 g/l. En tanto, los ocupantes de la Hilux, aún no identificados, fueron trasladados de urgencia al Hospital Central con diagnóstico de politraumatismos graves.

En el lugar trabajaron personal policial, bomberos y personal de salud, quienes realizaron las tareas de rescate y aseguraron la zona mientras se investigan las causas del accidente.