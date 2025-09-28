Grave choque deja dos heridos en Luján de Cuyo

Muere hombre en vuelco en San José del Morro
Un hombre de 63 años falleció tras volcar su camioneta en un camino rural de San José del Morro, San Luis. Fue trasladado al hospital, pero no sobrevivió.
Dos hombres resultaron con politraumatismos graves tras el choque entre una Toyota Hilux y un Iveco Daily en calle San Martín de Luján de Cuyo.
Un fuerte accidente vial ocurrido en la madrugada de este viernes dejó dos hombres con heridas de gravedad en el departamento de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza.
El siniestro se registró alrededor de las 06:00 en calle San Martín al 1400, cuando una Toyota Hilux que circulaba de este a oeste por calle Malabia intentó girar hacia el norte e impactó con un colectivo Iveco Daily. Producto del choque, la camioneta perdió el control, chocó contra un árbol y terminó dentro de una acequia, provocando que sus dos ocupantes salieran despedidos.
Según fuentes policiales, el conductor del Iveco, identificado como J.D.T. (44), resultó ileso y presentó un dosaje alcohólico de 0,00 g/l. En tanto, los ocupantes de la Hilux, aún no identificados, fueron trasladados de urgencia al Hospital Central con diagnóstico de politraumatismos graves.
En el lugar trabajaron personal policial, bomberos y personal de salud, quienes realizaron las tareas de rescate y aseguraron la zona mientras se investigan las causas del accidente.
