Dos muertos tras choque con árbol en Real del Padre

Dos personas murieron este martes por la mañana tras un violento accidente vial ocurrido en el distrito de Real del Padre, al sur del departamento de San Rafael. El siniestro se produjo cuando un automóvil Peugeot 408 se despistó y colisionó contra un árbol a la vera de la Ruta Provincial 171, sin intervención de terceros.

El hecho y el lugar. El accidente ocurrió alrededor de las 8 de la mañana sobre la Ruta Provincial 171, a unos 150 metros al sur de la intersección con calle Los Brasileros. Se trata de un tramo recto, con circulación habitual de vehículos particulares y tránsito rural, ubicado frente a viviendas del distrito de Real del Padre.

Cómo ocurrió el siniestro

Según la información oficial, el Peugeot 408 circulaba de sur a norte cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el dominio del rodado. El vehículo se salió de la calzada e impactó de manera frontal contra un árbol del sector forestal ubicado en el margen oeste de la ruta.

Consecuencias del impacto

A raíz del choque, el automóvil sufrió severos daños estructurales. El impacto fue de tal magnitud que ambos ocupantes quedaron atrapados en el interior del vehículo. Personal del centro de salud de Real del Padre acudió al lugar y constató el fallecimiento inmediato del conductor y del acompañante.

Identidad de las víctimas

Hasta el momento, las dos personas fallecidas no han podido ser identificadas oficialmente. Las autoridades trabajan en las diligencias correspondientes para establecer sus identidades y notificar a los familiares. No se informó, por ahora, la edad ni el lugar de procedencia de las víctimas.

Intervención de los servicios

En el lugar del hecho trabajaron efectivos policiales y personal sanitario. Se realizaron las primeras actuaciones para asegurar la zona y permitir el trabajo de los peritos. El tránsito en la ruta no fue interrumpido de manera total, aunque se registraron demoras mientras se desarrollaban las tareas.

Investigación en curso

La causa quedó bajo investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente. Por el momento, se descarta la participación de otros vehículos. Se analizarán factores como el estado del rodado, las condiciones del camino y posibles causas que hayan provocado la pérdida de control del automóvil.