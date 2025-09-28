Villa Mercedes: incautan 61 kilos de marihuana

Vuelco en Ruta 7 dejó cuatro heridos
Un Ford Escort volcó frente a Tadicor en San Martín. Dos adultos y dos niños resultaron con fracturas y politraumatismos. La Policía investiga las causas.
La Policía de San Luis secuestró más de 61 kilos de marihuana valuados en 640 millones de pesos. Seis detenidos en uno de los operativos más grandes del año.Policiales28/09/2025Periodistas CuyoNoticias
La Policía de la provincia de San Luis, a través de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico, realizó el pasado viernes 26 de septiembre un operativo que significó uno de los mayores golpes al narcotráfico en Villa Mercedes en los últimos tiempos.
Durante los procedimientos, los efectivos incautaron más de 61 kilos de marihuana, cuyo valor de mercado supera los 640 millones de pesos, y detuvieron a seis personas que quedaron a disposición de la Justicia Federal.
Desde el Gobierno provincial destacaron la magnitud de este accionar y el trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad y la Justicia, que permitió desarticular una importante red delictiva que operaba en la zona.
El gobernador Claudio Poggi subrayó que se trata de “una lucha constante, cuerpo a cuerpo contra quienes pretenden dañar a nuestra sociedad”, y reafirmó que la provincia continuará reforzando las acciones para prevenir el consumo y el tráfico de drogas, especialmente por el impacto que generan en los jóvenes.
Las autoridades remarcaron que las tareas de investigación continúan para identificar a otros posibles implicados y frenar el avance de estas organizaciones criminales en el territorio provincial.
Un Ford Escort volcó frente a Tadicor en San Martín. Dos adultos y dos niños resultaron con fracturas y politraumatismos. La Policía investiga las causas.
Dos hombres resultaron con politraumatismos graves tras el choque entre una Toyota Hilux y un Iveco Daily en calle San Martín de Luján de Cuyo.
Un hombre de 63 años falleció tras volcar su camioneta en un camino rural de San José del Morro, San Luis. Fue trasladado al hospital, pero no sobrevivió.
Dos menores de 7 y 10 años fallecieron al ser atropellados por un colectivo en carril Lavalle, Las Heras, tras descender de otra unidad de la línea 600.
Un camión Iveco desbarrancó en el km 1185 de la Ruta 7 por un desperfecto mecánico. El conductor resultó ileso y el tránsito fue interrumpido.
Ocurrió en la madrugada de este martes en La Chimbera, la madre está internada en Terapia Intensiva del Hospital Marcial Quiroga con diversas quemaduras.
Un camión cargado con media res cayó desde un puente en Guaymallén tras ser chocado por una Kangoo. El chofer sufrió heridas graves y hubo caos por la carga.
Un hombre de 43 años perdió la vida al caer de su moto y ser embestido por un auto en Av. Ricardo Videla, frente al supermercado Oscar David.
Un camión Iveco desbarrancó en el km 1185 de la Ruta 7 por un desperfecto mecánico. El conductor resultó ileso y el tránsito fue interrumpido.
Tras las fuertes ráfagas que azotaron la provincia, el servicio de luz se fue restableciendo y se asiste a los afectados especialmente por daños materiales en las viviendas
Orrego presentó en Buenos Aires, “San Juan, mi tierra querida” lema de la Fiesta Nacional del Sol donde tradición y futuro se abrazan trascendiendo fronteras
San Lorenzo de Almagro con muy poco se alzo con los tres puntos al derrotarlo 2 a 0, un gol en cada tiempo, al Tomba se lo noto errático en la cancha.
Los "Curas" hicieron historia al sumar su primer campeonato de la especialidad y tambien es el primer equipo mendocino en hacerse de la corona.