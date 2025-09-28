Villa Mercedes: incautan 61 kilos de marihuana

La Policía de la provincia de San Luis, a través de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico, realizó el pasado viernes 26 de septiembre un operativo que significó uno de los mayores golpes al narcotráfico en Villa Mercedes en los últimos tiempos.

Durante los procedimientos, los efectivos incautaron más de 61 kilos de marihuana, cuyo valor de mercado supera los 640 millones de pesos, y detuvieron a seis personas que quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Desde el Gobierno provincial destacaron la magnitud de este accionar y el trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad y la Justicia, que permitió desarticular una importante red delictiva que operaba en la zona.

El gobernador Claudio Poggi subrayó que se trata de “una lucha constante, cuerpo a cuerpo contra quienes pretenden dañar a nuestra sociedad”, y reafirmó que la provincia continuará reforzando las acciones para prevenir el consumo y el tráfico de drogas, especialmente por el impacto que generan en los jóvenes.

Las autoridades remarcaron que las tareas de investigación continúan para identificar a otros posibles implicados y frenar el avance de estas organizaciones criminales en el territorio provincial.