Poggi ponderó la lucha contra el narcotráfico en San Luis

Si se realiza la comparación con el primer semestre de 2023, en los primeros seis meses de este año, la policía provincial cuadriplicó la cantidad de marihuana incautada en procedimientos y duplicó la cantidad de cocaína secuestrada, informó el gobernador Claudio Poggi. “Y hemos duplicado la cantidad de detenidos, de delincuentes, narcotraficantes que enferman a nuestros chicos. Eso significa que estamos dando una dura batalla contra la inseguridad y el narcotráfico”, aseguró el gobernador en el acto de ‘lluminando tu Barrio’, en el barrio Maximiliano Toro de la ciudad capital.

“Esa droga incautada que viene en panes, después se fracciona, se multiplica y termina enfermando a nuestros chicos, los terminan haciendo vendedores de drogas y les arruinan la vida. Los resultados no se ven de la noche a la mañana. Hay que esperar un tiempito para empezar a verlos, pero quería contarles esto porque nos entusiasma, nos motiva. Este es el camino”, aseguró el mandatario.

Confirmó que en esta gestión, todas las energías están puestas en darle pelea al narcotráfico, no solo por la salud integral de las juventudes, sino también porque en una provincia tomada por el negocio de la droga hay inseguridad, y eso no alienta las inversiones que generen emprendimientos y, por ende, más cantidad de puestos de trabajo. “¿Quién va a invertir en una provincia que esté inundada por el narcotráfico? Uno prende la tele y ve el Conurbano, a veces Rosario, contaminados. No vamos a permitir que se radique el narcotráfico. No lo vamos a permitir”, afirmó Poggi.

Fuente: ANSL