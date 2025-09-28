Mendoza: secuestran contrabando por $90 millones

En distintos controles vehiculares realizados sobre la Ruta Nacional 7, efectivos del Escuadrón 27 “Uspallata” de Gendarmería Nacional decomisaron mercadería de contrabando valuada en más de 90 millones de pesos.

El primer operativo se desarrolló en la Patrulla Fija “Los Árboles”, donde los gendarmes detuvieron un vehículo proveniente de Chile con dos ciudadanos argentinos a bordo. Al inspeccionarlo, hallaron bultos con ropa, artículos de bazar y otros productos de origen extranjero sin la documentación aduanera correspondiente. El avalúo de lo incautado asciende a 88.572.417 pesos.

En otro procedimiento, personal de control detectó en un camión internacional con destino Buenos Aires una caja con un repuesto mecánico sin respaldo legal, mientras que en Punta de Vacas se secuestraron cajas con taladros, tornillos, tuercas y pernos, también de origen extranjero. Estas últimas incautaciones fueron valuadas en aproximadamente 5 millones de pesos.

La Fiscalía de Turno de Mendoza dispuso las actuaciones de rigor e intervino AFIP-ADUANA (ARCA) para el decomiso y las multas correspondientes.