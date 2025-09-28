Mendoza: secuestran contrabando por $90 millones

Villa Mercedes: incautan 61 kilos de marihuana
La Policía de San Luis secuestró más de 61 kilos de marihuana valuados en 640 millones de pesos. Seis detenidos en uno de los operativos más grandes del año.
Gendarmería incautó ropa, bazar y repuestos sin aval aduanero en controles sobre la Ruta 7. El avalúo total de la mercadería supera los 90 millones de pesos.Policiales28/09/2025Periodistas CuyoNoticias
En distintos controles vehiculares realizados sobre la Ruta Nacional 7, efectivos del Escuadrón 27 “Uspallata” de Gendarmería Nacional decomisaron mercadería de contrabando valuada en más de 90 millones de pesos.
El primer operativo se desarrolló en la Patrulla Fija “Los Árboles”, donde los gendarmes detuvieron un vehículo proveniente de Chile con dos ciudadanos argentinos a bordo. Al inspeccionarlo, hallaron bultos con ropa, artículos de bazar y otros productos de origen extranjero sin la documentación aduanera correspondiente. El avalúo de lo incautado asciende a 88.572.417 pesos.
En otro procedimiento, personal de control detectó en un camión internacional con destino Buenos Aires una caja con un repuesto mecánico sin respaldo legal, mientras que en Punta de Vacas se secuestraron cajas con taladros, tornillos, tuercas y pernos, también de origen extranjero. Estas últimas incautaciones fueron valuadas en aproximadamente 5 millones de pesos.
La Fiscalía de Turno de Mendoza dispuso las actuaciones de rigor e intervino AFIP-ADUANA (ARCA) para el decomiso y las multas correspondientes.
La Policía de San Luis secuestró más de 61 kilos de marihuana valuados en 640 millones de pesos. Seis detenidos en uno de los operativos más grandes del año.
Un Ford Escort volcó frente a Tadicor en San Martín. Dos adultos y dos niños resultaron con fracturas y politraumatismos. La Policía investiga las causas.
Dos hombres resultaron con politraumatismos graves tras el choque entre una Toyota Hilux y un Iveco Daily en calle San Martín de Luján de Cuyo.
Un hombre de 63 años falleció tras volcar su camioneta en un camino rural de San José del Morro, San Luis. Fue trasladado al hospital, pero no sobrevivió.
Dos menores de 7 y 10 años fallecieron al ser atropellados por un colectivo en carril Lavalle, Las Heras, tras descender de otra unidad de la línea 600.
Un camión Iveco desbarrancó en el km 1185 de la Ruta 7 por un desperfecto mecánico. El conductor resultó ileso y el tránsito fue interrumpido.
Ocurrió en la madrugada de este martes en La Chimbera, la madre está internada en Terapia Intensiva del Hospital Marcial Quiroga con diversas quemaduras.
Un camión cargado con media res cayó desde un puente en Guaymallén tras ser chocado por una Kangoo. El chofer sufrió heridas graves y hubo caos por la carga.
Un camión Iveco desbarrancó en el km 1185 de la Ruta 7 por un desperfecto mecánico. El conductor resultó ileso y el tránsito fue interrumpido.
Tras las fuertes ráfagas que azotaron la provincia, el servicio de luz se fue restableciendo y se asiste a los afectados especialmente por daños materiales en las viviendas
Orrego presentó en Buenos Aires, “San Juan, mi tierra querida” lema de la Fiesta Nacional del Sol donde tradición y futuro se abrazan trascendiendo fronteras
San Lorenzo de Almagro con muy poco se alzo con los tres puntos al derrotarlo 2 a 0, un gol en cada tiempo, al Tomba se lo noto errático en la cancha.
Los "Curas" hicieron historia al sumar su primer campeonato de la especialidad y tambien es el primer equipo mendocino en hacerse de la corona.