Atropellan una menor y se dan a la fuga en San Juan

Una pequeña de apenas 2 años debió ser trasladada al Hospital Rawson, tras ser embestida en la capital sanjuanina por un remis que se dió a la fuga.

29/09/2025

imagen accidente san juanEl padre de una menor se presentó en la seccional segunda de la capital de San Juan y denunció que cerca de las 14:50 horas de este lunes un auto había atropellado a su hija.

El hecho tuvo lugar en calle Mary O’Graham a la altura de Manzana H, casa 5, siendo A.M.V  de 2 años de edad, quien habría sido atropellada por un Chevrolet Prisma perteneciente a una empresa de remis el cual se habría  dado a la fuga sin asistir a la víctima, según consta en la denuncia.

El progenitor relató que su hija se encontraba en el domicilio anteriormente citado, donde vive su mamá y mientras se encontraba jugando en la calle, un automóvil la embistió para luego darse a la fuga. 

Según testigos el automóvil sería marca Chevrolet Prisma perteneciente a Remisería Oeste que circulaba por calle Mary O’Graham de Oeste a Este.

La menor sufrió un golpe en su cara y fue trasladada al Hospital Dr. Guillermo Rawson para su atención, informando desde la guardia policial del nosocomio que la menor presenta traumatismo encéfalo craneano, con pérdida de conocimiento y politraumatismos, quedando internada en observación. 

Tras recibir la denuncia penal al padre de la menor, se llevaron a cabo diversas tareas investigativas para dar con el automóvil fugado. La investigación está a cargo del fiscal subrogante Francisco Micheltorena.

