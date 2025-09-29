Atropellan una menor y se dan a la fuga en San Juan

Mendoza: secuestran contrabando por $90 millones
Gendarmería incautó ropa, bazar y repuestos sin aval aduanero en controles sobre la Ruta 7. El avalúo total de la mercadería supera los 90 millones de pesos.
Una pequeña de apenas 2 años debió ser trasladada al Hospital Rawson, tras ser embestida en la capital sanjuanina por un remis que se dió a la fuga.Policiales29/09/2025Periodistas CuyoNoticias
El padre de una menor se presentó en la seccional segunda de la capital de San Juan y denunció que cerca de las 14:50 horas de este lunes un auto había atropellado a su hija.
El hecho tuvo lugar en calle Mary O’Graham a la altura de Manzana H, casa 5, siendo A.M.V de 2 años de edad, quien habría sido atropellada por un Chevrolet Prisma perteneciente a una empresa de remis el cual se habría dado a la fuga sin asistir a la víctima, según consta en la denuncia.
El progenitor relató que su hija se encontraba en el domicilio anteriormente citado, donde vive su mamá y mientras se encontraba jugando en la calle, un automóvil la embistió para luego darse a la fuga.
Según testigos el automóvil sería marca Chevrolet Prisma perteneciente a Remisería Oeste que circulaba por calle Mary O’Graham de Oeste a Este.
La menor sufrió un golpe en su cara y fue trasladada al Hospital Dr. Guillermo Rawson para su atención, informando desde la guardia policial del nosocomio que la menor presenta traumatismo encéfalo craneano, con pérdida de conocimiento y politraumatismos, quedando internada en observación.
Tras recibir la denuncia penal al padre de la menor, se llevaron a cabo diversas tareas investigativas para dar con el automóvil fugado. La investigación está a cargo del fiscal subrogante Francisco Micheltorena.
Gendarmería incautó ropa, bazar y repuestos sin aval aduanero en controles sobre la Ruta 7. El avalúo total de la mercadería supera los 90 millones de pesos.
La Policía de San Luis secuestró más de 61 kilos de marihuana valuados en 640 millones de pesos. Seis detenidos en uno de los operativos más grandes del año.
Un Ford Escort volcó frente a Tadicor en San Martín. Dos adultos y dos niños resultaron con fracturas y politraumatismos. La Policía investiga las causas.
Dos hombres resultaron con politraumatismos graves tras el choque entre una Toyota Hilux y un Iveco Daily en calle San Martín de Luján de Cuyo.
Un hombre de 63 años falleció tras volcar su camioneta en un camino rural de San José del Morro, San Luis. Fue trasladado al hospital, pero no sobrevivió.
Dos menores de 7 y 10 años fallecieron al ser atropellados por un colectivo en carril Lavalle, Las Heras, tras descender de otra unidad de la línea 600.
Un camión Iveco desbarrancó en el km 1185 de la Ruta 7 por un desperfecto mecánico. El conductor resultó ileso y el tránsito fue interrumpido.
Ocurrió en la madrugada de este martes en La Chimbera, la madre está internada en Terapia Intensiva del Hospital Marcial Quiroga con diversas quemaduras.
El intendente Diego Costarelli entregó más de 390 bicicletas y 40 tablets a abanderados y escoltas, reforzando su apuesta por la educación y la inclusión.
La Policía de San Luis secuestró más de 61 kilos de marihuana valuados en 640 millones de pesos. Seis detenidos en uno de los operativos más grandes del año.
En el final del partido, un grupo de hinchas rompieron la tela olímpica para agredir a sus jugadores. Hubo golpes de puño en un lamentable cierre.
El stand sanjuanino cautiva con una experiencia sensorial que muestra paisajes, cultura y astroturismo, en su debut como Capital Nacional del Turismo Astronómico.
Gendarmería incautó ropa, bazar y repuestos sin aval aduanero en controles sobre la Ruta 7. El avalúo total de la mercadería supera los 90 millones de pesos.