Tragedia en San Juan, menor muere en incendio de vivienda

Camión con carne volcó en Acceso Este, hubo disparos
Un camión cargado con media res cayó desde un puente en Guaymallén tras ser chocado por una Kangoo. El chofer sufrió heridas graves y hubo caos por la carga.
Ocurrió en la madrugada de este martes en La Chimbera, la madre está internada en Terapia Intensiva del Hospital Marcial Quiroga con diversas quemaduras.Policiales23/09/2025Periodistas CuyoNoticias
Una menor murió en la madrugada de este martes en el incendio de la precaria vivienda donde moraba junto a su madre y un hermano menor en La Chimbera departamento 25 de Mayo de la provincia de San Juan. La abuela de los menores, ya fue notificada en la provincia de Mendoza.
La mamá de la niña, oriunda de Mendoza, está internada en Terapia Intensiva del Hospital Marcial Quiroga con quemaduras de diversa consideración mientras que su otro hijo, un bebé de corta edad, también fue internado aunque se encuentra fuera de peligro, informaron desde la policía de la provincia.
El incendio ocurrió en las primeras horas de este martes, en una precaria vivienda que habitaba la joven mamá de 24 años, junto a sus 2 hijos, en La Chimbera, departamento de 25 de Mayo.
La menor muerta habría despertado a su mamá alertándola del fuego y aunque la progenitora pudo salir entre las llamas con el bebé, la nena habría quedado cerca de la puerta sin poder salir, según informaron fuentes policiales cuando aún los bomberos trabajan para determinar las causas del fuego.
La joven madre resultó quemada pero pudo salvarse igual que su hijo de 1 año, se encuentra vinculada a una investigación judicial, la misma es del ámbito federal referida al ingreso y comercialización de drogas en el Instituto Penal de Chimbas, según la cual habría estado llevando diversas sustancias a su pareja de apellido Latorre, detenido en dicho penal, donde junto a ellos habría una decena de personas vinculadas a dicha investigación, informaron fuentes judiciales a este medio.
Dada esta circunstancia la policía no descarta que el incendio de la vivienda haya sido intencional.
Un camión cargado con media res cayó desde un puente en Guaymallén tras ser chocado por una Kangoo. El chofer sufrió heridas graves y hubo caos por la carga.
Un hombre de 43 años perdió la vida al caer de su moto y ser embestido por un auto en Av. Ricardo Videla, frente al supermercado Oscar David.
Un conductor de 34 años perdió el control de su camioneta en calle Tirasso y dio 0.75 g/l de alcohol en sangre. Cuatro personas resultaron heridas.
Tras una intensa búsqueda, encontraron muerto a Horacio Bernales, quien había desaparecido mientras pescaba solo en el dique Nihuil al Sur de Mendoza
Un hombre murió al caer de su bicicleta en la Ruta 60, en el Dique de Ullum, San Juan. El fuerte viento Zonda habría provocado el fatal accidente.
Tomás Amico, de 25 años, murió al impactar su Chevrolet Corsa contra un muro y un poste en calle Juan José Paso, frente al barrio Pinar del Sol.
Un hombre de 59 años fue encontrado sin vida con heridas de bala en una Toyota gris en Algarrobal, Las Heras. Investigan un posible homicidio.
El accidente ocurrió en Costa de Araujo. Lautaro Arabel, de 20 años, murió en el lugar tras ser colisionado por una Ford F-100 con alcoholemia negativo.
Cuatro jóvenes recibieron becas tras ganar el Hackathon Sostenible 2025 y viajarán a Rusia para participar en la World Atomic Week, representando al departamento con proyectos innovadores sobre transición energética y sostenibilidad.
La provincia logró un envío histórico a África junto a Grow Farms y AgroZAL, ampliando su presencia en Sudamérica, Centroamérica y Medio Oriente.
Un hombre de 59 años fue encontrado sin vida con heridas de bala en una Toyota gris en Algarrobal, Las Heras. Investigan un posible homicidio.
Este 24 de septiembre se conmemora esta fecha importante para la ciencia: la necesidad de seguir investigando para salvar más vidas.
Desde este lunes 22 de septiembre y hasta el viernes 26 inclusive, los postulantes podrán inscribirse. El destino de las asignaciones es el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas.