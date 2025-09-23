Tragedia en San Juan, menor muere en incendio de vivienda

Una menor murió en la madrugada de este martes en el incendio de la precaria vivienda donde moraba junto a su madre y un hermano menor en La Chimbera departamento 25 de Mayo de la provincia de San Juan. La abuela de los menores, ya fue notificada en la provincia de Mendoza.

La mamá de la niña, oriunda de Mendoza, está internada en Terapia Intensiva del Hospital Marcial Quiroga con quemaduras de diversa consideración mientras que su otro hijo, un bebé de corta edad, también fue internado aunque se encuentra fuera de peligro, informaron desde la policía de la provincia.

El incendio ocurrió en las primeras horas de este martes, en una precaria vivienda que habitaba la joven mamá de 24 años, junto a sus 2 hijos, en La Chimbera, departamento de 25 de Mayo.

La menor muerta habría despertado a su mamá alertándola del fuego y aunque la progenitora pudo salir entre las llamas con el bebé, la nena habría quedado cerca de la puerta sin poder salir, según informaron fuentes policiales cuando aún los bomberos trabajan para determinar las causas del fuego.

Información judicial

La joven madre resultó quemada pero pudo salvarse igual que su hijo de 1 año, se encuentra vinculada a una investigación judicial, la misma es del ámbito federal referida al ingreso y comercialización de drogas en el Instituto Penal de Chimbas, según la cual habría estado llevando diversas sustancias a su pareja de apellido Latorre, detenido en dicho penal, donde junto a ellos habría una decena de personas vinculadas a dicha investigación, informaron fuentes judiciales a este medio.

Dada esta circunstancia la policía no descarta que el incendio de la vivienda haya sido intencional.