Bruno “Chuky” Contreras se quedó con el Criterium Apertura

En el departamento de Junín se disputó el Criterium de Apertura de la Temporada de Ruta 2025/2026, donde Bruno Contreras, representante del equipo Municipalidad de Guaymallén, se consagró ganador.

El segundo lugar quedó en manos de Ivan Escudero (Municipalidad de Guaymallén) y el tercer puesto fue para Angel Oropel (Chimbas Te Quiero).

La competencia se desarrolló sobre un circuito de 30 km, realizando 4 vueltas y completando un total aproximado de 130 km.

Resultados por categoría

Categoría Juveniles

1- Mena, Esteban

2- Salinas, Maximo

3- Barro, Lautaro

Categoría Master

1- Zumer, Daniel

2- Jalif, Pablo

3- Funes, David

Categoría Damas

1- Bugarin, Laura

2- Peviley, Leonela

3- Ávila, Alejandra

4- Previley, Caterina

5- Bajout, Florencia

Categoría Élite

1- Contreras, “Chuky” Bruno (Municipalidad de Guaymallén)

2- Escudero, Ivan (Municipalidad de Guaymallén)

3- Oropel, Angel (Chimbas Te Quiero)

4- Zumer, Lucas (Municipalidad de Guaymallén)

5- Maldonado, José

Desde la Asociacion Ciclista Mendocina se agradeció la colaboración de la Municipalidad de Junín, el acompañamiento de las familias presentes y, especialmente, a todos los ciclistas que participan día a día, aportando su esfuerzo, su pasión y formando un pelotón multicolor que hace posible cada fecha.

La proxima fecha será domingo 23 de noviembre en Calle Juan José Paso, departamento de Maipú.
















