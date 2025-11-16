Paso Cristo Redentor Habilitado

Bruno “Chuky” Contreras se quedó con el Criterium Apertura

Excelente comienzo de temporada de ciclismo de ruta, fue en Junin para la primera carrera de la temporada de ruta con la disputa del Criterium Apertura.

Deportes16/11/2025Deportes CuyoNoticiasDeportes CuyoNoticias
Ciclismo, 1ra fecha, Junin
Ciclismo1ra fecha, Junin

En el departamento de Junín se disputó el Criterium de Apertura de la Temporada de Ruta 2025/2026, donde Bruno Contreras, representante del equipo Municipalidad de Guaymallén, se consagró ganador.

El segundo lugar quedó en manos de Ivan Escudero (Municipalidad de Guaymallén) y el tercer puesto fue para Angel Oropel (Chimbas Te Quiero).

La competencia se desarrolló sobre un circuito de 30 km, realizando 4 vueltas y completando un total aproximado de 130 km.

Ciclismo, Bruno Chuky Conteras, Junin

Resultados por categoría

Categoría Juveniles
1- Mena, Esteban
2- Salinas, Maximo
3- Barro, Lautaro

Categoría Master
1- Zumer, Daniel
2- Jalif, Pablo
3- Funes, David

Categoría Damas
1- Bugarin, Laura
2- Peviley, Leonela
3- Ávila, Alejandra
4- Previley, Caterina
5- Bajout, Florencia

Categoría Élite
1- Contreras, “Chuky” Bruno (Municipalidad de Guaymallén)
2- Escudero, Ivan (Municipalidad de Guaymallén)
3- Oropel, Angel (Chimbas Te Quiero)
4- Zumer, Lucas (Municipalidad de Guaymallén)
5- Maldonado, José

Ciclismo, temporada de rutaSe conoce el calendario de la temporada de ruta

Desde la Asociacion Ciclista Mendocina se agradeció la colaboración de la Municipalidad de Junín, el acompañamiento de las familias presentes y, especialmente, a todos los ciclistas que participan día a día, aportando su esfuerzo, su pasión y formando un pelotón multicolor que hace posible cada fecha.

La proxima fecha será domingo 23 de noviembre en Calle Juan José Paso, departamento de Maipú.
 
 
 
 
 
 
 
 

1140x110-NO-COMPRE-ROBADO

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email