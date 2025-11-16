Bruno “Chuky” Contreras se quedó con el Criterium Apertura

Chile campeón en senior Panamericano de Selecciones
Los trasandinos se impusieron al combinado albiceleste en los penales tras igualar 2 a 2 en varones, pero en femenino el oro fue para las Aguilas.
Excelente comienzo de temporada de ciclismo de ruta, fue en Junin para la primera carrera de la temporada de ruta con la disputa del Criterium Apertura.Deportes16/11/2025Deportes CuyoNoticias
En el departamento de Junín se disputó el Criterium de Apertura de la Temporada de Ruta 2025/2026, donde Bruno Contreras, representante del equipo Municipalidad de Guaymallén, se consagró ganador.
El segundo lugar quedó en manos de Ivan Escudero (Municipalidad de Guaymallén) y el tercer puesto fue para Angel Oropel (Chimbas Te Quiero).
La competencia se desarrolló sobre un circuito de 30 km, realizando 4 vueltas y completando un total aproximado de 130 km.
Categoría Juveniles
1- Mena, Esteban
2- Salinas, Maximo
3- Barro, Lautaro
Categoría Master
1- Zumer, Daniel
2- Jalif, Pablo
3- Funes, David
Categoría Damas
1- Bugarin, Laura
2- Peviley, Leonela
3- Ávila, Alejandra
4- Previley, Caterina
5- Bajout, Florencia
Categoría Élite
1- Contreras, “Chuky” Bruno (Municipalidad de Guaymallén)
2- Escudero, Ivan (Municipalidad de Guaymallén)
3- Oropel, Angel (Chimbas Te Quiero)
4- Zumer, Lucas (Municipalidad de Guaymallén)
5- Maldonado, José
Desde la Asociacion Ciclista Mendocina se agradeció la colaboración de la Municipalidad de Junín, el acompañamiento de las familias presentes y, especialmente, a todos los ciclistas que participan día a día, aportando su esfuerzo, su pasión y formando un pelotón multicolor que hace posible cada fecha.
La proxima fecha será domingo 23 de noviembre en Calle Juan José Paso, departamento de Maipú.
Los dos mejores equipos del pais se enfrentaron en Benavidez, bien católica la disputa, los curas frente a los cardenales, se impusieron estos 38 a 15.
Las selecciones albicelestes Senior y Sub 19, tanto masculinas como femeninas, avanzaron a las finales del Panamericano de Hockey sobre Patines.
Las medallas logradas fueron seis en total, sumando tres de atletismo, una de vóley, una de ciclismo y una de taekwondo. 160 atletas en 9 disciplinas.
Fue una doble jornada del Campeonato Sanjuanino de Enduro el fin de semana de sábado 8 y domingo 9 de noviembre correspondiente a la 9ª y 10ª fecha.
La delegación sanluiseña culminó la 26ª edición de los Juegos Binacionales en la región del Maule con podios en vóley, ciclismo y natación.
La prestigiosa revista Wine Enthusiast distinguió a la bodega en los Wine Star Awards 2025, uno de los reconocimientos más influyentes de la industria vitivinícola mundial.
Una conductora de 81 años, oriunda de Mendoza, perdió el control de su Peugeot 208 e impactó contra un árbol. Fue trasladada al Hospital Carrillo.
Un hombre de 75 años falleció tras ser embestido por un colectivo en Rawson. La Policía investiga cómo ocurrió el impacto que terminó con su vida.
