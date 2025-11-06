Se conoce el calendario de la temporada de ruta

La Asociación Ciclista Mendocina dio a conocer oficialmente el calendario de la temporada de ruta 2025/2026, que contará con trece apasionantes fechas en distintos puntos de la provincia.

El inicio será el domingo 16 de noviembre, con el tradicional Criterium de apertura en el departamento de Junín, marcando el comienzo de una nueva campaña rutera que promete grandes emociones y un alto nivel competitivo.

A lo largo de los meses siguientes, el pelotón mendocino recorrerá los caminos de Maipú, Godoy Cruz, Tupungato, San Martín, Lavalle, Tunuyán, Rivadavia, Algarrobal y La Paz, consolidando una vez más el espíritu federal y deportivo del ciclismo provincial.

El gran cierre de la temporada será en el departamento de La Paz, donde se disputará la última fecha antes de la competencia más esperada del año: la 50ª edición de la Vuelta de Mendoza, que se realizará del 12 al 22 de febrero de 2026.

Esta histórica edición marcará medio siglo de una de las pruebas más prestigiosas del calendario nacional, y todas las competencias previas servirán como preparación para llegar en el mejor nivel posible a esta cita dorada.

El último campeón del Campeonato Mendocino de Ruta fue Matías Contreras, quien buscará revalidar su título frente al pelotón.

Con pasión, esfuerzo y tradición, el ciclismo mendocino vuelve a ponerse en marcha.¡Comienza una nueva temporada y todos los caminos conducen a la Vuelta 50!

La A.C.M. invita a toda la comunidad ciclista y al público en general a acompañar cada una de las competencias que integran este calendario, símbolo del crecimiento y la pasión por el ciclismo mendocino.