Se conoce el calendario de la temporada de ruta

En Rio Negro se disputará la tradicional Vuelta al Valle
La carrera repartirá 13 millones de pesos en premio. Se disputará del 10 al 16 de noviembre en Río Negro con 26 equipos y 200 ciclistas inscriptos.
Arrancará el 16 de noviembre en Junin y cerrará con la tradicional Vuelta de Mendoza que se disputará del 16 al 22 de febrero del año entrante.Deportes06/11/2025Deportes CuyoNoticias
La Asociación Ciclista Mendocina dio a conocer oficialmente el calendario de la temporada de ruta 2025/2026, que contará con trece apasionantes fechas en distintos puntos de la provincia.
El inicio será el domingo 16 de noviembre, con el tradicional Criterium de apertura en el departamento de Junín, marcando el comienzo de una nueva campaña rutera que promete grandes emociones y un alto nivel competitivo.
A lo largo de los meses siguientes, el pelotón mendocino recorrerá los caminos de Maipú, Godoy Cruz, Tupungato, San Martín, Lavalle, Tunuyán, Rivadavia, Algarrobal y La Paz, consolidando una vez más el espíritu federal y deportivo del ciclismo provincial.
El gran cierre de la temporada será en el departamento de La Paz, donde se disputará la última fecha antes de la competencia más esperada del año: la 50ª edición de la Vuelta de Mendoza, que se realizará del 12 al 22 de febrero de 2026.
Esta histórica edición marcará medio siglo de una de las pruebas más prestigiosas del calendario nacional, y todas las competencias previas servirán como preparación para llegar en el mejor nivel posible a esta cita dorada.
El último campeón del Campeonato Mendocino de Ruta fue Matías Contreras, quien buscará revalidar su título frente al pelotón.
Con pasión, esfuerzo y tradición, el ciclismo mendocino vuelve a ponerse en marcha.¡Comienza una nueva temporada y todos los caminos conducen a la Vuelta 50!
La A.C.M. invita a toda la comunidad ciclista y al público en general a acompañar cada una de las competencias que integran este calendario, símbolo del crecimiento y la pasión por el ciclismo mendocino.
La carrera repartirá 13 millones de pesos en premio. Se disputará del 10 al 16 de noviembre en Río Negro con 26 equipos y 200 ciclistas inscriptos.
Epico. Contra todas las adversidades la Lepra le ganó la final a Argentinos Jrs por penales tras igualar 2 a 2 en tiempo reglamentario.
Más de 300 nadadores de Argentina y Chile participaron de esta tradicional competencia que tuvo lugar en la emblemática institución de la Ciudad de Mendoza.
La máxima exponente del fútbol femenino nacional retorna a Mendoza su lugar de origen para transmitir todo lo aprendido a lo largo de su carrera.
Representarán la provincia en nueve disciplinas deportivas a disputarse en la región de Maule en Chile. Habrá delegaciones de San Luis, Mendoza y Córdoba
Independiente Rivadavia jugará el partido más importante de su historia este miercoles, la final de la Copa Argentina, tendrá un impresionante acompañamiento.
Fadep, Guaymallén y Argentino comandan las posiciones, en tanto en el regional los Condores de Rusell y los académicos de San José también lideran su grupo.
Godoy Cruz y San Martin de San Juan empataron cero a cero y faltando dos fechas ambos siguen complicados, aunque el Tomba con una luz de ventaja.
El Servicio de Radioterapia de Fuesmen en la provincia de Mendoza protagoniza un avance histórico en la aplicación de inteligencia artificial en salud.
El proyecto “Hidroponía Urbana” transformó la sostenibilidad en acción concreta al instalar módulos productivos e inclusivos en la Asociación APANDO.
Argentinos por la Educación advierte que la inversión sigue en niveles históricamente bajos. Los pliegos ya están disponibles para revisión y sugerencias.
Se trata de una plataforma de seguimiento individual para afiliados con esta enfermedad crónica. Se contactará vía WhatsApp a 3.000 personas que reciben tratamiento con insulina.
Glencore Pachón, FUNDAR y el gobierno de San Juan firman acuerdo para realizar un diagnóstico participativo y entender las necesidades de la comunidad educativa