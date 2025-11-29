Día de la Discapacidad: actividades en San Luis

San Luis realizará el 3 de diciembre una jornada amplia por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con actividades en Concarán, La Toma, Villa Mercedes y la capital provincial. Habrá charlas, juegos, deportes y espacios de información para promover derechos y fortalecer la inclusión en toda la comunidad.



Un compromiso que se extiende por toda la provincia



La fecha, establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, busca visibilizar los derechos, el bienestar y las necesidades de las personas con discapacidad en todo el mundo. San Luis, que cuenta con una secretaría de Estado destinada específicamente a esta temática, decidió extender las acciones a diferentes localidades para garantizar una participación más amplia. El propósito es reforzar el mensaje “Nada sobre nosotros sin nosotros”, lema que guía las actividades de este año y que destaca la importancia de escuchar, acompañar y trabajar junto a las personas con discapacidad en todos los ámbitos.



En la ciudad de San Luis, la Secretaría de Personas con Discapacidad trabajará de manera conjunta con la Secretaría de Deportes en la tradicional correcaminata conmemorativa. La propuesta se llevará a cabo en el Parque de las Naciones entre las 8:30 y las 13:00. Además del recorrido deportivo, se instalarán stands informativos abiertos al público, pensados para responder consultas, orientar y acercar programas ya vigentes. La idea es que cualquier persona pueda acercarse, preguntar y obtener herramientas útiles para mejorar su vida diaria.



Espacios de consulta y apoyo directo



En estos stands, los equipos técnicos brindarán asesoramiento sobre derechos, apoyos técnicos, empleo con apoyo, educación inclusiva, prestaciones de salud y rehabilitación, pase libre, transporte adaptado y acompañamiento integral. También se ofrecerá información sobre leyes nacionales y provinciales que reconocen garantías específicas para las personas con discapacidad. La propuesta busca simplificar el acceso a recursos y explicar, de manera clara, cuáles son los pasos para solicitar cada beneficio. Se trata de un punto de encuentro que pone a disposición conocimientos, experiencias y soluciones concretas para las familias que necesitan orientación.



Villa Mercedes también será sede de actividades. Allí, la Secretaría de Personas con Discapacidad participará de una jornada conjunta con el municipio en la zona de El Lago. Entre las 10:00 y las 12:00, los niños y jóvenes que asisten a los Talleres Recreativos del Centro de Equinoterapia del Parque La Pedrera presentarán un stand con trabajos realizados durante el año. Además de mostrar las producciones, compartirán experiencias y aprendizajes adquiridos en las actividades recreativas y terapéuticas. Esta participación busca destacar los avances que cada uno logró y mostrar el impacto positivo de los espacios inclusivos sostenidos en el tiempo.



Concarán y La Toma: deporte adaptado y participación activa



Una de las propuestas más convocantes será el buceo adaptado, que se realizará en Concarán y generó gran expectativa entre personas de todas las edades. Esta práctica deportiva, guiada por instructores especializados, permite experimentar la inmersión de manera segura y con las adaptaciones necesarias para cada participante. La actividad apunta a derribar prejuicios, fomentar la confianza personal y demostrar que el deporte es un ámbito accesible para todos cuando existen los apoyos adecuados. En La Toma también se desarrollarán juegos y encuentros recreativos orientados a promover el movimiento, la participación y el intercambio entre los asistentes.

Con estas acciones en distintas localidades, San Luis reafirma su compromiso con la construcción de una sociedad más inclusiva, diversa y accesible. Las actividades del 3 de diciembre no solo buscan celebrar una fecha internacional, sino también generar espacios concretos donde las personas con discapacidad puedan participar activamente, compartir experiencias y acceder a información clave para ejercer sus derechos. La provincia apuesta a una jornada que invite a reflexionar, acompañar y reconocer el valor de cada persona en la comunidad, fortaleciendo la inclusión como política pública y como responsabilidad de todos.