San Jorge no es desarrollo: es un retroceso para Mendoza

El gobierno intenta presentar estos proyectos como “progreso”, pero ponen en riesgo el agua y la salud de la población, aprovechando que la provincia está en crisis con miles de desocupados y salarios por el piso.

La promesa de “miles de puestos de trabajo” se cae cuando el propio proyecto reconoce que, una vez finalizada la obra, quedarán apenas unos pocos centenares de empleos, muchos traídos de afuera.

Lo mismo pasa con el verso del “crecimiento económico”, ya que las regalías para Mendoza rondan el 3%, una cifra mínima frente a las ganancias empresarias y al daño ambiental irreversible.

Pero Cornejo no está solo, la media sanción mostró quiénes apoyan a las mineras. No solo el radicalismo, también el Partido Justicialista quien acompañó con sus votos: 32 a favor en San Jorge y 39 en los proyectos de Malargüe.

Sobre esto, Lorena Torres afirmó: “San Jorge no trae desarrollo ni trabajo, trae destrucción del agua y empleos temporales que no cambian la vida de nadie. Las comunidades y los trabajadores pagan los costos, mientras las mineras y los funcionarios se quedan con las ganancias. Ha quedado demostrado quienes son diputados de las mineras y quienes luchamos afuera por el Ambiente y un desarrollo económico real”

Concluyó “llamamos a combatir estos proyectos con la movilización callejera cómo se conquistó la ley 7722 y se le dio un cachetazo a Suarez en 2019 y a no confiar en ninguna fuerza política que ya demostró qué intereses representa“

PARTIDO OBRERO en el FRENTE DE IZQUIERDA-UNIDAD