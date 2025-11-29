San Jorge no es desarrollo: es un retroceso para Mendoza

San Luis: Llamado interreligioso a la unidad
Mesa de Fraternidad de San Luis celebra el Día de la Tolerancia. Reafirman el compromiso de construir diálogo y paz social desde la diversidad de credos
Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda denunciamos que la media sanción de la Declaración de Impacto Ambiental de San Jorge y Malargüe Occidental no es un avance, sino un retroceso ambiental y social.Opinión29/11/2025Redacción CuyoNoticias
El gobierno intenta presentar estos proyectos como “progreso”, pero ponen en riesgo el agua y la salud de la población, aprovechando que la provincia está en crisis con miles de desocupados y salarios por el piso.
La promesa de “miles de puestos de trabajo” se cae cuando el propio proyecto reconoce que, una vez finalizada la obra, quedarán apenas unos pocos centenares de empleos, muchos traídos de afuera.
Lo mismo pasa con el verso del “crecimiento económico”, ya que las regalías para Mendoza rondan el 3%, una cifra mínima frente a las ganancias empresarias y al daño ambiental irreversible.
Pero Cornejo no está solo, la media sanción mostró quiénes apoyan a las mineras. No solo el radicalismo, también el Partido Justicialista quien acompañó con sus votos: 32 a favor en San Jorge y 39 en los proyectos de Malargüe.
Sobre esto, Lorena Torres afirmó: “San Jorge no trae desarrollo ni trabajo, trae destrucción del agua y empleos temporales que no cambian la vida de nadie. Las comunidades y los trabajadores pagan los costos, mientras las mineras y los funcionarios se quedan con las ganancias. Ha quedado demostrado quienes son diputados de las mineras y quienes luchamos afuera por el Ambiente y un desarrollo económico real”
Concluyó “llamamos a combatir estos proyectos con la movilización callejera cómo se conquistó la ley 7722 y se le dio un cachetazo a Suarez en 2019 y a no confiar en ninguna fuerza política que ya demostró qué intereses representa“
PARTIDO OBRERO en el FRENTE DE IZQUIERDA-UNIDAD
Bodegas de Argentina acompaña la implementación del nuevo Digesto Normativo del Instituto Nacional de Vitivinicultura.
El abogado mendocino alertó por el fin del control estatal sobre las cuotas de colegios privados: “La educación será solo para ricos si el Estado se retira”.
Argentinos por la Educación advierte que la inversión sigue en niveles históricamente bajos. Los pliegos ya están disponibles para revisión y sugerencias.
Un informe nacional reveló que de 100 alumnos que iniciaron primer grado en 2013, solo 10 culminaron la secundaria en 2024 con aprendizajes adecuados.
La distribución no la hace el mercado como lo expresó el presidente en el envío del presupuesto anterior, sino el Presupuesto, definiendo prioridades.
Los camiones bitrenes consisten en un camión tractor que arrastra dos remolques, con los que se puede transportar un mayor volumen de carga.
El lunes, profesionales y amateurs que participaron del festival ofrecieron un repertorio de temas populares ante vecinos y turistas que se acercaron al corazón de la Ciudad de Mendoza.
San Luis atraviesa días de temperaturas inusualmente altas para noviembre y podría enfrentar una ola de calor, según informó la Red de Estaciones Meteorológicas (REM).
La apertura se realizó este 26 de noviembre , sólo para vehículos 4 x 2 ,4 x 4 motocicletas y ómnibus hasta 25 pasajeros
Los turistas argentinos podrán abonar sus compras a través de la aplicación Mercado Pago utilizando Pix, el sistema de pagos más popular de Brasil.
Un camión que transportaba hacienda volcó en Ruta 7 tras chocar con otro vehículo. Más de 60 animales quedaron sueltos, muertos o atrapados. El chofer resultó herido.