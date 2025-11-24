San Luis: Llamado interreligioso a la unidad

Declaración 25 de noviembre

La Mesa de Fraternidad Interreligiosa de San Luis celebra en este día -y especialmente en estos tiempos en que las diferencias amenazan con convertirse en brechas infranqueables- el derecho precioso que afirma la dignidad y la libertad del ser humano. Creemos que, desde nuestras diversas tradiciones espirituales, podemos y debemos construir puentes de fraternidad que nos acerquen en la búsqueda del bien común.

El 25 de noviembre de 1981, la Organización de las Naciones Unidas proclamó la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o en las Convicciones, con el propósito de promover el respeto, la libertad de conciencia y la no discriminación por motivos religiosos, garantizando el derecho fundamental de toda persona a elegir, practicar y manifestar su fe.

Vivir en libertad nos permite caminar juntos como peregrinos de una misma esperanza, trabajando por una humanidad que conviva en paz, que se reconozca como una sola familia, y que se edifique en el diálogo fraterno, donde las diferencias sean oportunidad de mutuo enriquecimiento. Unidos en este propósito, reafirmamos nuestro compromiso de contribuir cada día a la construcción de una sociedad más justa, solidaria y segura.

Mirta Liliana Pagliaxone Secretaria Mesa Interreligiosa

icia Frusta Coordinadora Mesa Interreligiosa

Iglesia Católica

Consejo Pastoral Evangélico

Comunidad Judía

Fe Bahá'í

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

Discípulos de Jesús de Nazaret Confesión Religiosa

Escuela Científica Basilio

Agrupación Religiosa Africanista



Mesa de Fraternidad Interreligiosa de San Luis