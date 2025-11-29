Actividades deportivas para el fin de semana en San Juan

El Mendoza Padel Trophy ya palpita su gran noche de gala
Será el sábado 6 de diciembre en el Auditorio Ángel Bustelo donde la gran familia de este deporte se reunirá para distinguir a los destacados del año.
Del 28 al 30 de noviembre, la provincia será sede de un torneo inclusivo internacional basquet adaptado en silla con equipos de Argentina, Chile y Bolivia.Deportes29/11/2025Deportes CuyoNoticias
El certamen se disputará del 28 al 30 de noviembre, con actividad central el sábado y domingo. El acto inaugural se realizará el sábado 29 a las 13 en el Club Urquiza, uno de los escenarios principales del torneo.
Las competencias se desarrollarán en dos clubes:
Club Urquiza: sábado 29, de 09:00 a 13:00
Club Hispano: sábado 29, de 16:30 a 21:00 ; y domingo 30, de 09:00 a 13:00
La premiación está prevista para el domingo 30 a las 13:30 en Club Hispano.
La primera edición de la iniciativa se celebrará este domingo 30 de noviembre, desde las 10:00, con concentración en el Monumento al General José de San Martín, Parque de Mayo.
Club Bicicross San Juan de Rawson albergará este fin de semana la quinta edición de esta competencia, que reunirá a pilotos de la provincia, Mendoza, La Rioja, Córdoba y Chile. La competencia será este sábado 29, desde las 19:00 en adelante.
La prestigiosa carrera de deporte motor (motociclismo, cuatriciclos, camionetas y UTV) arribará a San Juan este fin de semana. La delegación, proveniente de Tinogasta – Catamarca-, llegará este viernes 28 a la tarde al campamento VIVAC instalado en Centro de Convenciones, frente al Parque de Mayo.
Los equipos masculinos de San Juan jugarán este fin de semana la última fecha de la primera ronda. Todos están incluidos en la Región Cuyo del torneo, la cuarta categoría del fútbol argentino.
Sábado 29
17:30 | Marquesado vs. Atenas de Pocito | Árbitro: Facundo Perona (San Juan)
Domingo 30
17:00 | Desamparados vs. Peñaflor | Árbitro: Emanuel Ozán (Albardón, San Juan).
17:00 | Alianza vs. Colón Junior | Árbitro: Mauro Gómez (San Juan).
17:30 | Sarmiento de Media Agua vs. Paso de los Andes de Albardón | Árbitro: Jorge Albanesi (Calingasta, San Juan).
17:30 | Árbol Verde de Jáchal vs. General Belgrano de Sarmiento | Árbitro: Pedro Coria (Calingasta, San Juan).
Torneo Oficial de Serie A1 – Masculino - Primera División: los finalistas del torneo son Olimpia (que eliminó a Concepción) e Hispano (derrotó a Unión Vecinal de Trinidad). El primer partido será este viernes 28, a las 21:30 horas, en cancha de Olimpia. El segundo juego, que puede ser definitivo o no, se disputará el domingo 30, a las 21:30, en cancha de Hispano.
Torneo Oficial de Serie A1 – Femenino – Primera División: las finalistas del campeonato son Social San Juan y Concepción Patín Club. El primer partido de este clásico será el domingo 30, a las 20:00, en cancha de Social. El segundo juego, que puede ser definitivo, será el miércoles 03 diciembre, a las 21:30, en cancha de Concepción.
Federación Ciclista Sanjuanina: este fin de semana se correrá la 53° edición de la Clásica Doble Chepes, histórica carrera que une a las provincias de San Juan y La Rioja. Serán cuatro etapas y más de 400 kilómetros de extensión. La última etapa será el domingo 30, con largada a las 16:00, en el Paraje Vallecito. El pelotón recorrerá el centro de Caucete y la carrera finalizará frente a la Plaza Departamental.
Libres y Máster: el sábado 29 se disputará la Clásica San Ceferino, con organización de Agrupación Provincial de Ciclismo Libres y Máster. La concentración será a las 15:00 frente a Bodega Cordero, en calle Rodríguez a metros de Florida, Departamento San Martín. La largada será en el lugar a las 16.
La tradicional carrera nocturna mendocina se realizará este sábado 29 de noviembre, con circuitos de 10K y 2K y otras actividades especiales más.
El Turismo Nacional regresa a Mendoza despues de 11 años con el Gran Premio Coronación. Clase 2 y 3. Bernardo Llaver busca el título del TC2000.
Operativo especial de tránsito por la competencia nocturna de ese sábado. Habrá interrupciones en algunas arterias para garantizar la fluidez vehicular.
La velada en el Palacio de los Deportes contará con cinco peleas por el título provincial y a su vez premiarán a casi 40 boxeadores de toda la provincia.
La triatleta sanjuanina finalizó segunda en su categoría y 34ª en la general. La competencia se llevó a cabo en los bosques de Palermo, Buenos Aires.
La competencia atlética se correrá el sábado 6 de diciembre en el Parque de La Lombardía de Tunuyán, con modalidades recreativas y competitivas.
Fadep marcó 17 goles en dos partidos, 10 en el Regional y 7 en la Liga, San Martin y Godoy Cruz hicieron 8 y Argentino 7, hubo 55 goles en 12 partidos.
La comuna, en conjunto con Osep, realizaron con controles gratuitos, charlas y actividades para promover hábitos saludables, en la Estación Saludable del Acceso Este.
El lunes, profesionales y amateurs que participaron del festival ofrecieron un repertorio de temas populares ante vecinos y turistas que se acercaron al corazón de la Ciudad de Mendoza.
La apertura se realizó este 26 de noviembre , sólo para vehículos 4 x 2 ,4 x 4 motocicletas y ómnibus hasta 25 pasajeros
Los turistas argentinos podrán abonar sus compras a través de la aplicación Mercado Pago utilizando Pix, el sistema de pagos más popular de Brasil.
Un camión que transportaba hacienda volcó en Ruta 7 tras chocar con otro vehículo. Más de 60 animales quedaron sueltos, muertos o atrapados. El chofer resultó herido.