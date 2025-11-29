Actividades deportivas para el fin de semana en San Juan

El certamen se disputará del 28 al 30 de noviembre, con actividad central el sábado y domingo. El acto inaugural se realizará el sábado 29 a las 13 en el Club Urquiza, uno de los escenarios principales del torneo.

Sedes y cronograma

Las competencias se desarrollarán en dos clubes:

Club Urquiza: sábado 29, de 09:00 a 13:00

Club Hispano: sábado 29, de 16:30 a 21:00 ; y domingo 30, de 09:00 a 13:00

La premiación está prevista para el domingo 30 a las 13:30 en Club Hispano.

Caminata por Día Mundial de Prevención por Cáncer de Próstata

La primera edición de la iniciativa se celebrará este domingo 30 de noviembre, desde las 10:00, con concentración en el Monumento al General José de San Martín, Parque de Mayo.

Bicicross - Copa Navidad 2025

Club Bicicross San Juan de Rawson albergará este fin de semana la quinta edición de esta competencia, que reunirá a pilotos de la provincia, Mendoza, La Rioja, Córdoba y Chile. La competencia será este sábado 29, desde las 19:00 en adelante.

South American Rally Race (SARR) 2025

La prestigiosa carrera de deporte motor (motociclismo, cuatriciclos, camionetas y UTV) arribará a San Juan este fin de semana. La delegación, proveniente de Tinogasta – Catamarca-, llegará este viernes 28 a la tarde al campamento VIVAC instalado en Centro de Convenciones, frente al Parque de Mayo.

Fútbol Torneo Regional Federal Amateur

Los equipos masculinos de San Juan jugarán este fin de semana la última fecha de la primera ronda. Todos están incluidos en la Región Cuyo del torneo, la cuarta categoría del fútbol argentino.

Sábado 29

17:30 | Marquesado vs. Atenas de Pocito | Árbitro: Facundo Perona (San Juan)

Domingo 30

17:00 | Desamparados vs. Peñaflor | Árbitro: Emanuel Ozán (Albardón, San Juan).

17:00 | Alianza vs. Colón Junior | Árbitro: Mauro Gómez (San Juan).

17:30 | Sarmiento de Media Agua vs. Paso de los Andes de Albardón | Árbitro: Jorge Albanesi (Calingasta, San Juan).

17:30 | Árbol Verde de Jáchal vs. General Belgrano de Sarmiento | Árbitro: Pedro Coria (Calingasta, San Juan).

Hockey sobre patines

Torneo Oficial de Serie A1 – Masculino - Primera División: los finalistas del torneo son Olimpia (que eliminó a Concepción) e Hispano (derrotó a Unión Vecinal de Trinidad). El primer partido será este viernes 28, a las 21:30 horas, en cancha de Olimpia. El segundo juego, que puede ser definitivo o no, se disputará el domingo 30, a las 21:30, en cancha de Hispano.

Torneo Oficial de Serie A1 – Femenino – Primera División: las finalistas del campeonato son Social San Juan y Concepción Patín Club. El primer partido de este clásico será el domingo 30, a las 20:00, en cancha de Social. El segundo juego, que puede ser definitivo, será el miércoles 03 diciembre, a las 21:30, en cancha de Concepción.

Ciclismo en ruta

Federación Ciclista Sanjuanina: este fin de semana se correrá la 53° edición de la Clásica Doble Chepes, histórica carrera que une a las provincias de San Juan y La Rioja. Serán cuatro etapas y más de 400 kilómetros de extensión. La última etapa será el domingo 30, con largada a las 16:00, en el Paraje Vallecito. El pelotón recorrerá el centro de Caucete y la carrera finalizará frente a la Plaza Departamental.

Libres y Máster: el sábado 29 se disputará la Clásica San Ceferino, con organización de Agrupación Provincial de Ciclismo Libres y Máster. La concentración será a las 15:00 frente a Bodega Cordero, en calle Rodríguez a metros de Florida, Departamento San Martín. La largada será en el lugar a las 16.